لأجل الإنسان.. مبادرة قطرية تستهدف 300 ألف لاجئ حول العالم

محمد السيد-الدوحة



أطلقت مؤسسة قطر الخيرية مبادرة "لأجل الإنسان" بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في إطار اعتمادها على منهجية التحسين المستمر، ومنح اللاجئين الشعور بالأمن والأمان.



تهدف المبادرة إلى تقديم المساعدات لأكثر من 300 ألف لاجئ من اليمن والعراق والروهينغا والصومال وسوريا، للأخذ بأيديهم من مرحلة المعاناة إلى الأمل وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجؤوا إليها، وتعد أكبر مبادرة لإغاثة اللاجئين حول العالم.



وعبر القنوات المرئية الفضائية والمسموعة أطلقت قطر الخيرية يوم الجمعة حملة عاجلة لحشد التبرعات، أسفرت عن جمع حوالي 25 مليون ريال قطري ما يعادل (6.85 ملايين دولار) خلال ساعتين فقط.