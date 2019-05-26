شاهد.. نيران "جبل ياورير" بالجزائر تعلم الصائمين بموعد الإفطار

العم صالح يعلم الصائمين بموعد الإفطار بإشعال النار منذ 26 سنة (الجزيرة)

أكثر من قرن

يُرجع صالح راقدي الانطلاقة الأولى لـ"نار ياورير" إلى سنة 1916، وقال إن خمسة أشخاص تداولوا خلال هذه السنوات على إشعالها بمعدل 20 سنة لكل شخص.

ويضيف أن فكرة الشعلة بدأت بعد أن وجد أهل القرية صعوبة في سماع صوت المؤذن عند التقلبات الجوية وفي شهر رمضان وبعض المواعيد الدينية المهمة مثل عيد الفطر -السكان كانوا يجهلون موعده بالضبط- في ظل غياب وسائل إخبارية، مما حتم إيجاد فكرة تواصلية أشمل وأسرع انتهت بفكرة "الشعلة الرمضانية".

ويوضح العم صالح أن "نار ياورير" كانت توقد أثناء أذان المغرب في شهر رمضان وصباح يوم العيد أيضا، أما الآن فقد أصبحت تقتصر على أذان المغرب من شهر رمضان فقط.

النار والتكنولوجيا

اهتدى الإنسان عبر التاريخ الإسلامي إلى أفكار عديدة لإسماع صوت الأذان لأكبر عدد من المسلمين، وقدمت الهندسة المعمارية الإسلامية القباب التي استخدمت في تشييد بيوت اللّه لتقتحم الأجهزة الكهربائية هذا المجال وتقدم للمساجد ما تعرف بمكبرات الصوت التي يصل صداها إلى مسافة أطول.

ورغم التكنولوجيا والمعدات الحديثة المستخدمة في سبيل تبليغ صوت الإسلام ومعه صوت المؤذن فقد وقف الإنسان عاجزا أمام فكرة أقل بساطة وأكثر فاعلية ولا تتأثر بانقطاع الكهرباء ولا تطلب ربطا بهذه الشبكات الحديثة واهتدى إلى ما يصطلح عليها بـ"الشعلة النارية" التي تستخدم أساسا من أجل الإعلان عن موعد الإفطار في شهر رمضان.

وساهمت العوامل الجغرافية بشكل كبير في وقوف الشعلة بندية كبيرة أمام التكنولوجيا الحديثة، وساهم موقع جبل "ياورير" وطول الغار البالغ 15 مترا وارتفاع مدخله عن المترين في توسيع زاوية المشاهدة لسكان القرى المجاورة على مسافة مقدرة بحوالي 15 كيلومترا، مما جعل "نار أورير" تتفوق على مكبرات الصوت والتكنولوجيا.

غار ياورير

زاد نقل العم صالح موقع إشعال النار من مكانه القديم إلى مكان أعلى من جبل ياورير شهرة الشعلة وشكل إضافة نوعية لها مقارنة بالسابق.

إعلام الناس بموعد الإفطار عبر إشعال النار ظل الوسيلة المفضلة لدى أهالي قرى جبال ياورير (الجزيرة)

وعن سبب تغيير مكان "الشعلة الرمضانية"، يقول العم صالح إن ارتفاع عدد السكان في القرية وزيادة عملية التشجير حتّما عليه البحث عن مكان مرتفع، وأنه كلما زاد الارتفاع زادت المساحة الجغرافية التي تغطيها النار وزادت نسبة الأشخاص الذين بإمكانهم رؤيتها.

ويضيف أن السبب الثاني وراء نقل إشعال النار إلى الغار هو حماية لهيب النار من الانطفاء في حالات الاضطرابات الجوية وسقوط الأمطار أو الثلوج.

ويرد العم صالح على استغراب الكثير من استمرار هذه العادة في عصر التكنولوجيا وانتشار وسائل الإعلام والاتصال كالمذياع والهاتف والتلفاز بالقول "التكنولوجيا معرضة لأخطاء تقنية، وتتأثر بانقطاع التيار الكهربائي بينما لا تؤثر على الشعلة، مما يزيد فعاليتها وبقاءها لسنوات أطول".