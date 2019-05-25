شارع المعز في رمضان.. عندما يفر المصريون إلى سحر التاريخ

كريم عادل-القاهرة

رونق خلاب لا يقارن يتميز به شارع المعز لدين الله الفاطمي بمصر طوال أيام شهر رمضان، يجذب إليه أفواجا تلو أفواج من المصريين والسياح الذين يأتون من كل فج، يطلبون الجمال والراحة في أحضان القاهرة الإسلامية التاريخية في ظلال عادات الشهر الكريم.

يمتد شارع المعز من باب زويلة بالدرب الأحمر، مرورا بالغورية وشارع الصاغة، وصولا إلى باب الفتوح بالجمالية، ويشهد عمليات تطوير مستمرة بدعم من منظمة اليونسكو، بعد الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، للحفاظ عليه كأكبر متحف مفتوح في العالم للآثار الإسلامية، طبقا لتصنيف المنظمة.

بهجة متواصلة

"البهجة هنا " هكذا لخص المشهد طارق أبو رسلان بائع العرقسوس للجزيرة نت خلال جولتها الرمضانية في شارع المعز، التي بدأت عقب الإفطار حتى قبيل السحور.

منذ بداية دخول الشارع الذي يخضع لحراسة أمنية شأنه شأن باقي المناطق الأثرية، تلفت الأنظار جماليات الماضي والحاضر، حيث تتنافس فيه محلات الزخارف والذهب والأواني النحاسية والملابس الفولكلورية والمقاهي العائلية والشبابية، في جذب الأسر المصرية والشباب والسياح الذين جاؤوا على سمعة الشارع.

يكمل أبو رسلان، الذي أصر على أن نتناول كوبا من "التمر الهندي" قبل استكمال الحديث؛ قائلا "رمضان هنا الجمال، جو مبهج لكل من يأتي"، مضيفا أن أهل الشارع يشعرون بأن شارعهم "مبسوط" (سعيد) بشهر رمضان الكريم من كثرة الخير الذي يشاهدونه فيه دون سائر الشهور.

التجمعات العائلية تبدأ قبل الإفطار بوقت كاف -كما يوضح أبو رسلان- الذي يطوف الشارع بعد إطلاق مدفع الإفطار يبيع التمر هندي والعرقسوس، ويستمر التوافد من الشباب والأسر بعد الإفطار حتى تناول السحور، مشاركين في فاعليات بيت القاضي وبيت السحيمي وبيت الشاعر وزيارة المتحف والمساجد الأثرية.

ومن أبرز المعالم الأثرية في شارع المعز: سور القاهرة، وباب النصر، وباب الفتوح، ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون، والقصر الشرقي الكبير، الذي يعرف أيضا باسم قصر الخليفة المعز.