بعد عامين من الحصار.. مشاركات سعودية في سباقات الهجن القطرية

محمد السيد-الدوحة

"ما تفسده السياسة تصلحه الرياضة بين الشعوب".. شعار رفعه ملاك الهجن من القطريين والخليجيين خلال مشاركتهم في منافسات مهرجان التحدي الذي انتهى بداية الشهر الجاري ضمن موسم سباقات الهجن بدولة قطر هذا العام.

المشاركات الخليجية الكبيرة في سباقات الهجن القطرية على مدار هذا الموسم، والتي جاءت غالبيتها من الملاك السعوديين، وجهت رسالة إلى الجميع مفادها أن رياضة التراث الأولى المتأصلة في دول الخليج منذ القدم ستكون الوسيلة لجمع الأشقاء مهما اختلف الساسة.

وبلغت أعداد المشاركين في سباقات الهجن القطرية هذا الموسم، 5010 من الملاك، منهم 888 من الملاك غير القطريين بنسبة تصل 18%، ويبلغ عدد الملاك السعوديين 485 بنسبة 55%.

ويعتبر أحد الملاك السعوديين الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هدفه من المشاركة في سباقات الهجن بقطر هو توجيه رسالة مفادها بأن الشعوب الخليجية واحدة وتجمعهم مصالح واحدة، ومهما كانت أسباب الأزمة فإن الأمل في الحل موجود مهما طال الأمد.