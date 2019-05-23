الخبز بالجزائر.. يتهافتون عليه قبل الإفطار ليرموه بالقمامة

عياش سنوسي-الجزائر

"يوجعني قلبي كي نشوف الخبز مرمي في القمامة" (أتألم عندما أرى الخبز مرميا في القمامة).. بهذه العبارة استهل عون النظافة رابح بضاحية أولاد فايت بالجزائر العاصمة، حديثه عن ظاهرة رمي الخبز في القمامة خلال شهر رمضان الفضيل.

يتولى رابح منذ سنوات مهمة تنظيف بعض أحياء المدينة الواقعة غربي العاصمة، ويقوم بفرز النفايات داخل الحاويات الصغيرة ويقول بمرارة إن أشد ما يؤلمه أن يصادف خبزة وسط النفايات.

وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن كميات الخبز ومشتقاته مثل قلب اللوز (أكلة محلية) والسميد بأنواعه التي رفعها من وسط النفايات ليست بالأمر الهين بل هي كميات كبيرة للغاية.

ويضيف أن ما يؤلمه أكثر أن ما يتم رميه من هذه المادة يكون في كثير من الأحيان في حالة جيدة قائلا " والله.. لو قدموها لي ما ترددت في أخذها معي للبيت ولا أبالي، ومن العيب أن يرمى رزق الله وسط النفايات، فهذا جحود لنعمة الله".

ثقافة الاستهلاك

ويقر رابح أن كثيرا من الجزائريين يفتقدون لثقافة الاستهلاك ويتسابقون لحمل أنواع الخبز عند عودتهم للبيت، ثم لا يتوانون في رميها بالغد وسط القمامة، بينما هناك قربهم من يبيت دون وجبة.

وبيّن أن بعضهم لا يقبل مجرد النصيحة بوضع الخبز بعيدا عن النفايات وسط القمامة وأن ذات مرة نزل شاب من سيارة فارهة وحمل كيسا مليئا بالخبز وقام برميه وسط القمامة، وأن المشهد قد آلمه للغاية غير أنه حين نصحه بوضعها خارج الحاوية حدّق بوجهه غاضبا.

وتقدر منظمة حماية المستهلك -على لسان نائب رئيسها محمد لعبيدي- كمية الخبز التي ترمى بالقمامات يوميا خلال شهر رمضان بعشرة ملايين خبزة، بينما قال رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح للجزيرة نت "تحقيقاتنا التي أجريناها خلال السنوات السابقة توصلت إلى أن الجزائريين يبذّرون بين ثلاثة إلى أربعة ملايين خبزة يوميا".

في المقابل، ذكر رئيس الاتحاد الجزائري للخبازين يوسف قلفاط أن ما تنتجه الجزائر كلها من مادة الخبز يوميا لا يتعدى عشرة ملايين خبزة، وبالتالي يستحيل أن ترمى الكمية كلها في القمامة حسب تأكيده.