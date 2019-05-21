شاهد.. مذاق خاص للسحور بليالي بغداد

ليالي رمضان بات لها مذاقها الخاص في العاصمة العراقية بغداد، فقد أضفى التحسن الأمني الذي شهدته المدينة في السنوات الأخيرة طعما مميزا على الشهر الفضيل ومآدبه العامرة التي تمتد حتى الفجر.

وأصبحت العوائل العراقية تجد صعوبة بالغة في إيجاد أماكن لها في المطاعم إلا من خلال حجز مسبق بسبب كثرة مرتاديها، خاصة أن أسعار البوفيهات المفتوحة مناسبة للكثير منها، حيث لا تتجاوز 10 دولارات للشخص الواحد.