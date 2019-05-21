حي المطرية يخطف الأنظار بإفطار جماعي مميز

حسن المصري-القاهرة

لا تبدو إقامة إفطار جماعي في مدينة عربية أو إسلامية حدثا كبيرا، لكن ما يقام في عزبة حمادة بحي المطرية في العاصمة المصرية القاهرة يكتسي خصوصية لعدة أسباب.

فالإفطار -الذي يقام غالبا منتصف رمضان في تقليد مستمر منذ سبعة أعوام- اجتذب هذا العام نحو ألفي صائم من سكان المنطقة، وشارك في تنظيمه العشرات من سكان الحي.

الجزيرة نت التقت الشيف (كبير الطهاة) أحمد، وهو أحد المنظمين، حيث قال إن سكان الحي رجالا وسيدات يتسابقون للمشاركة في التنظيم ويوزعون المهام والأدوار.

وأضاف أن جانبا من الطعام تقوم السيدات المتطوعات بإعداده في المنازل، في حين يتولى رجال من أصحاب الخبرة عملية الشواء التي أقيمت بشوارع المنطقة.

أما أبرز ما في الإفطار الجماعي بعزبة حمادة، فهو أن جميع أفراد المنطقة يشاركون تقريبا في تمويله، دون حاجة إلى قبول أي تمويل أو مساعدة من خارج الحي.