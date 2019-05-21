في إنتويرب البلجيكية.. بطولة عالمية للحى والشوارب

واحدة من تسريحات اللحى التي عرضت في المسابقة (رويترز) تسريحة للشارب واللحية معا (رويترز) وهذه تسريحة غريبة أخرى للحية مع تسريحة أقل غرابة للشارب (رويترز) وكانت هناك ثلاث فئات رئيسية في هذه البطولة: واحدة تخص الشوارب واثنتان للحى الكثيفة الشعر والأقل كثافة. وضمن الفئات الرئيسية الثلاث هناك 17 فئة فرعية، وكل واحدة منها محكومة بقواعد محددة. ثلاثة متسابقين في فئتين مختلفتين (رويترز) واستعرض المشاركون في مختلف المسابقات أشكالا غريبة للشوارب، وأقل غرابة للحى، وارتدى بعضهم أزياء خاصة تعبر عن انتمائهم الوطني. فئة الأسلوب الحر ضمن 17 فئة تم التنافس فيها بالبطولة (رويترز) ولم تقتصر المسابقة على الرجال بل شملت أيضا النساء اللاتي كن حاضرات من خلال لحى وشوارب اصطناعية.

مسابقات الشوارب تشمل فئة "دالي" نسبة للرسام الإسباني سلفادور دالي (رويترز) وشارك في البطولة التي تنظم مرتين كل عام متسابقون من العديد من الدول برعاية الرابطة الدولية للحى والشوارب. وتأسست هذه "الرياضة" عام 1990 على يد ناد للحى في قرية صغيرة بألمانيا، وتوسعت مذاك مع انتشار نواد متخصصة في العديد من الدول.

تناسق شعر الشاربين واللحية من المقاييس التي تعتمدها لجنة التحكيم (رويترز)

هي بطولة عالمية ولكنها ليست من البطولات التي تنظم على مستوى العالم في اختصاصات رياضية مختلفة من كرة القدم إلى ألعاب القوى.. إنها بطولة العالم للحى والشوارب التي احتضنتها مدينة إنتويرب في بلجيكا أيام الجمعة والسبت والأحد.يشار إلى أن النسخ السابقة من هذه البطولة العالمية نظمت في تكساس وألاسكا بالولايات المتحدة وبرلين بألمانيا.