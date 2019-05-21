 في إنتويرب البلجيكية.. بطولة عالمية للحى والشوارب
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في إنتويرب البلجيكية.. بطولة عالمية للحى والشوارب

اثنان من المتسابقين في واحدة من الفئات الخاصة بالشوارب (رويترز)
اثنان من المتسابقين في واحدة من الفئات الخاصة بالشوارب (رويترز)
هي بطولة عالمية ولكنها ليست من البطولات التي تنظم على مستوى العالم في اختصاصات رياضية مختلفة من كرة القدم إلى ألعاب القوى.. إنها بطولة العالم للحى والشوارب التي احتضنتها مدينة إنتويرب في بلجيكا أيام الجمعة والسبت والأحد.  
واحدة من تسريحات اللحى التي عرضت في المسابقة (رويترز)
 وشارك في البطولة التي تنظم مرتين كل عام متسابقون من العديد من الدول برعاية الرابطة الدولية للحى والشوارب. 
تسريحة للشارب واللحية معا (رويترز)
وكانت هناك ثلاث فئات رئيسية في هذه البطولة: واحدة تخص الشوارب واثنتان للحى الكثيفة الشعر والأقل كثافة. 
وهذه تسريحة غريبة أخرى للحية مع تسريحة أقل غرابة للشارب (رويترز)
وضمن الفئات الرئيسية الثلاث هناك 17 فئة فرعية، وكل واحدة منها محكومة بقواعد محددة.
 
ثلاثة متسابقين في فئتين مختلفتين (رويترز)
واستعرض المشاركون في مختلف المسابقات أشكالا غريبة للشوارب، وأقل غرابة للحى، وارتدى بعضهم أزياء خاصة تعبر عن انتمائهم الوطني. 
فئة الأسلوب الحر ضمن 17 فئة تم التنافس فيها بالبطولة (رويترز)
ولم تقتصر المسابقة على الرجال بل شملت أيضا النساء اللاتي كن حاضرات من خلال لحى وشوارب اصطناعية.

مسابقات الشوارب تشمل فئة "دالي" نسبة للرسام الإسباني سلفادور دالي (رويترز)
وتأسست هذه "الرياضة" عام 1990 على يد ناد للحى في قرية صغيرة بألمانيا، وتوسعت مذاك مع انتشار نواد متخصصة في العديد من الدول.
تناسق شعر الشاربين واللحية من المقاييس التي تعتمدها لجنة التحكيم (رويترز)
يشار إلى أن النسخ السابقة من هذه البطولة العالمية نظمت في تكساس وألاسكا بالولايات المتحدة وبرلين بألمانيا.
عرض غريب من أحد المتسابقين الذي رسم وجها على مؤخرة رأسه (رويترز)

وفي بعض الدول، يحرص البعض على إطالة لحاهم أو شواربهم باعتبارها جزءا أصيلا من ثقافاتهم المحلية أو دياناتهم.

المصدر : الصحافة الغربية
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