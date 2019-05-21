في إنتويرب البلجيكية.. بطولة عالمية للحى والشوارب
هي بطولة عالمية ولكنها ليست من البطولات التي تنظم على مستوى العالم في اختصاصات رياضية مختلفة من كرة القدم إلى ألعاب القوى.. إنها بطولة العالم للحى والشوارب التي احتضنتها مدينة إنتويرب في بلجيكا أيام الجمعة والسبت والأحد.
|واحدة من تسريحات اللحى التي عرضت في المسابقة (رويترز)
وشارك في البطولة التي تنظم مرتين كل عام متسابقون من العديد من الدول برعاية الرابطة الدولية للحى والشوارب.
|تسريحة للشارب واللحية معا (رويترز)
وضمن الفئات الرئيسية الثلاث هناك 17 فئة فرعية، وكل واحدة منها محكومة بقواعد محددة.
واستعرض المشاركون في مختلف المسابقات أشكالا غريبة للشوارب، وأقل غرابة للحى، وارتدى بعضهم أزياء خاصة تعبر عن انتمائهم الوطني.
ولم تقتصر المسابقة على الرجال بل شملت أيضا النساء اللاتي كن حاضرات من خلال لحى وشوارب اصطناعية.
وتأسست هذه "الرياضة" عام 1990 على يد ناد للحى في قرية صغيرة بألمانيا، وتوسعت مذاك مع انتشار نواد متخصصة في العديد من الدول.
وفي بعض الدول، يحرص البعض على إطالة لحاهم أو شواربهم باعتبارها جزءا أصيلا من ثقافاتهم المحلية أو دياناتهم.
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