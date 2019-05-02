ملك تايلند يتزوج رئيسة أمن القصر ويتوجها ملكة

أعلن ملك تايلند مها فاجيرونجكورن -66 عاما- أمس الأربعاء زواجه من رئيسة أمن القصر الجنرال سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا رسميا وتتويجها ملكة للبلاد.

وعلى الرغم من أنها كانت معروفة لدى الجمهور منذ حوالي ثلاث سنوات فإنه لم يتم نشر سوى القليل من المعلومات الرسمية عنها، وكان خبر زواجها من الملك مفاجأة لكثير من التايلنديين.

تبلغ الملكة الجديدة من العمر 40 عاما، وعملت سابقا مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلندية الدولية.

والتحقت سوثيدا بحراسة القصر في عام 2013، وأصبحت قائدة وحدة أمن الملك التي تشغل حاليا رتبة جنرال، ولديها أيضا العديد من الأوسمة الملكية العليا.

وعرض التلفزيون التايلندي شريط فيديو عن سوثيدا تسجد أمام الملك الذي يرتدي زيا عسكريا في حين ارتدت ثوبا تقليديا من الحرير الوردي.

يذكر أن ملك تايلند تزوج ثلاث مرات وطلق زوجته السابقة ولديه ابن منها، وأصبح ملكا بعد وفاة والده بوميبول أدولياديج في أكتوبر/تشرين الأول 2016.