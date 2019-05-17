المسحراتي في القدس.. إحياء التراث محفوف بالمخاطر

يُعطي المسحراتي لمسة خاصة لشهر رمضان، في أزقة المدن التاريخية، ولكنه في مدينة القدس المحتلة، محفوف بالمخاطر، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

فقبل وقت كاف من موعد السحور، تنطلق الأدعية والتواشيح من حناجر أربعة فلسطينيين، في حارة السعدية في القدس القديمة، لتذكير السكان بالاستعداد للصيام. ويستعين محمود بدر وأحمد قليبو وأحمد حواش ومحمد حواش بالطبل من أجل إعطاء عملهم لمسة إضافية أخرى، ويرتدي الشبان الأربعة زيا موحدا يعكس التراث الفلسطيني القديم.

لكن بهجة هذا العمل لا تكتمل، وينغص عليها ملاحقات الاحتلال للمسحراتي في شوارع المدينة. ففي العام الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المسحراتية، وأصدرت ضدهم مخالفات مالية بداعي أنهم يتسببون بإزعاج المستوطنين.

وكان مستوطنون قد وضعوا في السنوات الماضية يدهم على عشرات المنازل الفلسطينية في أزقة البلدة القديمة من المدينة المقدسة.

وقال حواش: لقد تعرضنا لمشاكل وتعرضنا لاعتقالات ومخالفات من قبل الشرطة الإسرائيلية، ونتعرض لمضايقات من قبل المستوطنين وهناك أماكن نمنع من الوصول إليها بالقرب من البيوت التي يوجد فيها المستوطنون.

وأضاف: كلما وجدنا شرطيا فإنه يشترط علينا عدم الوصول إلى مكان المستوطنين بداعي أنهم ينزعجون، وفي حال الوصول إلى مكان قريب منهم فإنه يتم اعتقالنا.

وتابع حواش: كما هو معلوم فإنه في كل حارة هناك أربعة إلى خمسة منازل لمستوطنين، وتم اعتقالنا العام الماضي مقابل المنزل الذي استولى عليه رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، في حي الواد لمدة 24 ساعة، ثم أعطونا مخالفات بقيمة 475 شيكلا (حوالي 130 دولارا) لكل واحد منا، وعلى الرغم من المشاكل فإننا لن نتراجع، فهذا تراث أجدادنا وهو أمر ديني نفتخر به.

وتشير تقديرات إلى أن أعداد الفلسطينيين بالقدس القديمة تزيد على 36 ألفا. والبلدة القديمة من القدس حارات داخل أحياء، وهي الحي الإسلامي والحي المسيحي والحي الأرمني إضافة إلى الحي اليهودي الذي أقيم على أنقاض حارات فلسطينية بعد عام 1967.