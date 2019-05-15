 شاهد.. المحيبس اللعبة الرمضانية الأكثر شعبية في العراق
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شاهد.. المحيبس اللعبة الرمضانية الأكثر شعبية في العراق

لعبة المحيبس التراثية (إخفاء الخاتم) هي اللعبة الأكثر شعبية في شهر رمضان في العراق، ويعود تاريخها للعباسيين. وتثير اللعبة الحماسة والتشويق لدى الحاضرين بسبب ما تشهده من طقوس خاصة، وهي تجمع بين متعة المنافسة ولقاء العراقيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم. 

وتتلخص فكرة اللعبة في تنافس فريقين على الاحتفاظ بالمحبس أو "الخاتم" وغالبا يكون من فضة أو ذهب، والفائز هو الفريق الذي يسجل أعلى عدد من النقاط.

ويحصل الفريق الفائز دائما على أطباق كبيرة من الحلويات الشعبية مثل "الزلابية" و"البقلاوة" وسط هتافات وتشجيع الحاضرين.

المصدر : الجزيرة
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