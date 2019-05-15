الدورات الرياضية الرمضانية بقطر.. من تسلية الأحياء إلى استثمار الاحتراف

محمد السيد-الدوحة

تنتشر الدورات الرياضية باختلاف أنواعها في قطر خلال شهر رمضان الفضيل، مما جعله موسما ينتظره موهوبون يحلمون بالنجومية ولاعبون سابقون يسعون خلف المكافآت المالية التي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الريالات، في ظل التطور والاحترافية التي شهدتها هذه الدورات.

الدورات الرمضانية التي تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، اختلفت كليا هذه الأيام، فبعدما كانت تقام بعشوائية في الفرجان (الأحياء) والملاعب الترابية، انتقلت إلى احترافية الملاعب العشبية المجهزة أو داخل الصالات الرياضية المكيفة، وبعدما كانت مجرد "تسلية" لممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى "استثمار مالي" ومحط تنافس بين الشركات والمؤسسات التي تنظم الدورات بطرق لافتة وبرعاية ضخمة.

ويؤكد أحد رموز كرة القدم القطرية صالح صقر البوعينين، أنه يعشق اللعب في الدورات الرمضانية منذ الصغر لأنها كانت تجمعه بأصدقاء الطفولة وأبرز اللاعبين في الفريج (الحي)، كما أن موهبته اكتسبها من ممارسة كرة القدم في هذه الدورات التي كانت سببا في نجوميته الكبيرة.

يقول البوعينين للجزيرة نت إن الدورات الرمضانية تطورت بصورة مذهلة هذه الأيام، وذلك في ظل رعاية الشركات الكبرى لهذه الدورات ورصد مبالغ ضخمة للجوائز، فضلا عن بثها مبارياتها على القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام، الأمر الذي حوّلها من مجرد ممارسة للرياضة إلى منافسة ورغبة في تحقيق الفوز.