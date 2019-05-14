"زوج بغال" وإخوانه.. معابر حدودية بأسماء وطقوس غريبة

المغرب والجزائر

يقع المعبر الحدودي "زوج بغال" على الطريق الواصل بين مدينة وجدة عاصمة الشرق المغربي ومدينة مغنية غربي الجزائر. ويحمل المعبر -المغلق منذ العام 1994- من الجانب الجزائري اسم "العقيد لطفي"، وقد أصبح مؤشرا تقاس به درجة حرارة العلاقات بين البلدين الجارين، المتسمة بالجمود والتنافس على النفوذ في المنطقة الأفريقية.

تتضارب الروايات في تفسير اسم معبر "زوج بغال" (بغلان)، إذ يربطه البعض بعملية تبادل المراسلات والطرود من خلال لقاء ساعييْ بريد كانا يستخدمان البغال للتنقل في أواخر القرن التاسع عشر. أما الرواية الثانية فتعتبر الاسم الحالي تحريفا لاسم عسكري فرنسي يدعى "جورج بيغيل".

وأورد المؤرخ المغربي عبد الوهاب بنمنصور في كتابه "قبائل المغرب" قصة أخرى يشير من خلالها إلى أن الاسم جاء بعد وقوع خلاف بين قبيلة من وجدة وقبيلة بني واسين حول قطعة أرضية، ادعت كل قبيلة أنها تنتمي إلى ترابها.

وللعدل بين القبيلتين وإنهاء الخلاف، حكم أحد العقلاء بينهما مقترحا أن ينطلق كل واحد على ظهر بغل في اتجاه الآخر، وحيثما يلتقيان فتلك هي الحدود الفاصلة بينهما، فانطلق الأول مشرقا من ضريح سيدي يحيى بن يونس بأرض وجدة، وانطلق الآخر مغربا من ضريح الحاجة مغنية بأرض بني واسين، فرسمت الحدود وأطلق على المكان اسم "زوج بغال".

وأصبح حال المعبر رمزا للتوتر المزمن وشبه القطيعة الرسمية في العلاقات المغربية الجزائرية، فكل تحرك على هذا الجانب أو ذاك ينظر إليه بحذر شديد.

وكانت الحدود قد أغلقت عام 1994 بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له فندق في مدينة مراكش وسط المغرب وأودى بحياة سياح أجانب، واتهمت السلطات المغربية أشخاصا من أصول جزائرية بتنفيذ التفجير، وهو ما نفته الجزائر.

وبسبب طول مدة إغلاق المعبر الحدودي -الذي كان يمثل شريان التجارة الحدودية بين البلدين- أصبح اسم "زوج بغال" وسيلة رواد مواقع التواصل من البلدين للسخرية، وانتقاد سلطات البلدين لمسؤوليتهما في استمرار إغلاق الحدود البرية، وما يتسبب فيه من تفرقة بين الكثير من العائلات في المنطقة الحدودية، التي يوجد بعض أفرادها في الجانب الجزائري، والبعض الآخر في الجانب المغربي.