مصر تستعد لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الجديدة.. ومغردون: أين الصائمون؟

ما بين مؤيد ومعارض وساخر، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حول إقامة أطول مائدة إفطار رمضاني في العاصمة الإدارية الجديدة تحت الإنشاء (شرق القاهرة).

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم بحضور ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وذلك خلال النصف الثاني من رمضان المبارك.

وعبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، أضافت الشركة أن الهدف من الفكرة أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله.

ومن المقرر تنظيم الفاعلية السبت الأول من يونيو/حزيران المقبل من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء، وتفاعل مع الدعوة 235 متابعا أعربوا عن اهتمامهم، في حين أعلن 163 مشاركتهم في الفاعلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أكبر مسجد وأكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية وسط انتقادات من المعارضة بسبب التكلفة الكبيرة وسط تدهور الاقتصاد، فضلا عن عدم وجود مصلين حاليا سواء للمسجد أو الكنيسة، حيث ما زالت العاصمة تحت الإنشاء.

ومن جانبها تقول الحكومة إن المسجد والكنيسة هما من البنية الأساسية التي يجب أن تتوفر في أي مدينة جديدة، فضلا عن التأثير المعنوي الإيجابي على الوحدة الوطنية بين المصريين.

تتفاخر الحكومة ببناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأطول برج في أفريقيا بالعاصمة الجديدة وسط انتقادات المعارضة (مواقع التواصل)

مؤيدون

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل تأييدهم لفاعلية أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية، وتساءل بعضهم عن تفاصيل البرنامج وكيفية المشاركة، كما سأل آخرون عن توفير مواصلات نظرا لبعد الموقع عن التجمعات السكنية في القاهرة، واقترح أحد المعلقين أن تأتي كل أسرة بالطعام توفيرا للنفقات.

واعتبر مغردون أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يساهم بشكل إيجابي في تحسين صورة مصر بالخارج بما يدعم قطاع السياحة الذي تعتمد عليه مصر في دعم الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية.

بين الماضي والحاضر افعال لاينكرها الا جاحد ... وانجازات لا يستطيع احد انكارها ... من الصحراء الي التعمير رسالة رجال وضع الوطن امانة بين ايديهم💪

مائدة الرحمن في العاصمة الإدارية الجديدة

عبادة الله وتعمير الارض هما ما خلق له الإنسان pic.twitter.com/emMxxMorPq — Eng. Magdy Abd Elaziz (@engmagdy_1965) May 11, 2019

تستعد العاصمة الإدارية لإقامة اكبر مائدة افطار فى العالم يذكر انه سيتم الاشراف عليها من قبل موسوعة جينس لتسجيلها فى الموسوعة عايز اقول للقائمين على الموسوعة فضو نفسكم الكام سنه الجيين علشان هيبقى عندكم كل شهر حدث جديد فى مصر سيتم تسجيله ✌🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/YSCqHWUhoM — حمادة ✌🇪🇬🇪🇬 (@HamadaFaresHam1) May 12, 2019

مائدة الرحمن في العاصمة الإدارية الجديدة

عمار يا مصر .... رمضان كريم pic.twitter.com/uvrqHelXZW — mohamed fetyan🇪🇬 (@FetyanSmih) May 11, 2019

معارضون وساخرون

على الجانب الآخر رفض العديد من رواد مواقع التواصل إقامة أطول مائدة إفطار في مدينة تحت الإنشاء، مطالبين بتوفير النفقات إما لتوزيعها على الفقراء أو توجيهها إلى دعم موازنة الدولة أو تسديد الديون المتراكمة على مصر.

وانتقد آخرون الترويج لمثل هذه الفعاليات بوصفها من إنجازات الرئيس السيسي الذي يتحدث دائما عن فقر مصر ومحدودية مواردها، وعدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين.

اللى بيقولوا فى ناس بتسفه اى انجاز

سعاتك غايزنا نطبل ولا نخرس على أطول مائدة إفطار فى العاصمة الإدارية ولا تخرس انت؟ — khaled mohamed (@kapeirrandom) May 11, 2019 انجازات انجازات

حد ليه شوق ف حاجه

وعهد الله اتحادات الطلبه ف الجامعات بتفكر بعقليات اكبر من تفكير دوله وحكومه بالهري ذي https://t.co/CAoKGcl35q — مسافر زاده الخيال (@abdelazeeez) May 11, 2019 "العاصمة الإدارية" تستعد لتنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم

( أمنع الضحك ) بس خلاص المهم المواصلات عليا مين — المﻻك الحزين (@Lido8080) May 11, 2019

اللص يجهز لأطول مائدة افطار في الصحراء في العاصمه الاداريه الحديدة قلعه العسكر وحاشيتهم من كبار رجال الاعمال بعيدا عن الفقراء

فمن من فقراء مصر ستطول يده لقمة واحدة من هذه المائدة.

سبجهزون الكومبارس والمطبلاتية

فقط للقطة والمظهرة الكذابة — السلطان محمد (@ALSOLTAN_MN) May 13, 2019

كده بقي عندنا في العاصمة الإدارية أكبر مسجد وأكبر كنيسة محدش بيصلي فيهم وكمان أكبر مائدة إفطار محدش هيفطر عليها https://t.co/Nzyf0Ps1vF — Mohammad Mohsen (@Mohammad_Mohsen) May 11, 2019

لاتعليق .....يعني ماينفعش نعملها مثلا لاهلنا ف سوهاج.او المنيا او سيناء..حتي مع ربنا بنعمل شو عن عاصمة الوالي ...عجبي

"العاصمة الإدارية" تستعد لتنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم https://t.co/PH1aJw3u1j — Mohamedkosa (@Mohamedkosa1) May 10, 2019

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة في أقصى شرق القاهرة، وتهدف الحكومة إلى نقل مقراتها الرئيسية إليها مثل البرلمان والوزارات والهيئات الكبرى لتخفيف التكدس السكاني والزحام المروري الذي تعاني منه القاهرة.

وتكتنف ميزانية إنشاء العاصمة الغموض حيث يقول معارضون إنها تتكلف مليارات الجنيهات من موازنة الدولة وأن الرئيس السيسي يوجه كل طاقات الحكومة نحو إنشاء العاصمة مما أثر بالسلب على موازنة القطاعات الأخرى، وأنها ليست ذات أولوية للشعب خاصة أنها ستكون عاصمة للأغنياء فقط بسبب الأسعار الباهظة التي يتم الإعلان عنها حاليا.

ومن جانبها تؤكد الحكومة أن تمويل العاصمة من خارج الموازنة عبر بيع الأراضي للمستثمرين واستغلال العائد في إنشاء البنية الأساسية والمباني الحكومية، ويقوم القطاع الخاص بالاستثمار في إنشاء المناطق السكنية والاستثمارية.