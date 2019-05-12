حظر "الشورت " في كركوك يثير موجة سخرية

أثار قرار شرطة محافظة كركوك شمال بغداد بحظر لبس الشورتات القصيرة (البرمودا) في الأماكن العامة غضب واستهزاء العديد من أبناء المدينة والمدن الأخرى الذي عبروا عن ذلك في تعليقات وتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للحزب الوطني الآشوري والنائب عن كتلة الرافدين عمانوئيل خوشابا "أمام أنظار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقوم قيادة عمليات كركوك بتحدد لبس الشباب. هل لبس نوع معين من الملابس يخل بالأمن؟ أم نصبوا أنفسهم شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟"

أمام أنظار الاستاذ #عادل_عبد_المهدي، قيادة عمليات #كركوك تحدد لبس الشباب . هل لبس نوع معين من الملابس يخل بالامن؟ أم نصبوا أنفسهم شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ pic.twitter.com/rxIKc7nv4A — MPEmanuelKhoshaba (@mpemanuel) May 11, 2019 وغرد ناشط باسم عبد الله بالقول: عندما يتسلم المسؤولية التنفيذية شلة من المتخلفين والجهلة بأبسط مبادئ الدستور والقوانين، وتحتل الشرطة وهي أداة تنفيذية سلطة التشريع والتنفيذ في آن واحد نصل الى مثل هذه النتائج فـ "تصبح كركوك قندهار طالبان". عندما يتسنم المسؤولية التنفيذية شلة من المتخلفين والجهلة بابسط مبادئ الدستور والقوانين النافذة وتحتل الشرطة وهي اداة تنفيذية سلطة التشريع والتنفيذ في ان واحد نصل الى مثل هذه النتائج ! تصبح #كركوك قندهار طالبان ! pic.twitter.com/e5lHJ75W5X — عبدالله (@okokMadison) May 11, 2019 وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل صورا للقوات الأمنية أثناء اعتقالها عددا من الشباب، ووضعهم في مركبات الأمن بسبب ارتدائهم "البرمودا". صورة من #كركوك

لاعتقال الشرطة من يلبس البرمودا ( الشورت) والسبب اخلال الذوق العام

والقانون ليس بشهر رمضان وانما جميع ايام السنة pic.twitter.com/rE4NA2Tyne — &TheGodFather& (@TheGodFather10q) May 11, 2019 من جهته وضع من سمى نفسه TheGodFather صورة عنونها بشرطة كركوك وهي من تعتقل من يلبس البرمودا (الشورت) والسبب إخلال الذوق العام والقانون ليس بشهر رمضان وإنما جميع أيام السنة. وسخر ناشط على فيسبوك متخذا اسم كركوك مدينتي أن يضع صورة لشاب يرتدي الدشداشة (ثوب طويل) ليخفي تحته البرمودا. وفي المقابل، امتدح آخرون منهم "أبو لقاء" القرار، وقال إن من المعيب جدا مراجعة الدوائر الرسمية وارتياد الأماكن العامة بهذا الزي غير المحتشم، وطالب آخر يدعى خالد بويكا بتطبيق القرار على لاعبي كرة القدم والألعاب الأخرى لأن ملايين العوائل تشاهد المباريات في الملاعب أو على شاشات التلفزيون.

تفاصيل القرار

وكانت مديرية شرطة محافظة كركوك وجهت بتقييد عدد من الظواهر الاجتماعية منها ارتداء "ملابس غير لائقة (البرمودا)" في الأماكن العامة وقيادة الدراجات النارية في ساعات محددة من اليوم.