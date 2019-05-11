بالفيديو.. اختناق شوارع بغداد أزمة متواصلة

تشهد شوارع العاصمة العراقية بغداد فوضى عارمة سببها الاختناقات المرورية التي تصل ذروتها في أوقات الدوام الرسمية.

وبحسب مراقبين، فإن غياب القانون وتضخم التجاوزات وتعطل الإشارات الإرشادية؛ كلها أسباب جعلت شوارع بغداد الأسوأ بين المدن العراقية.

ولا يبدو مشهد زحام الشوارع غريبا على البغداديين، الذين اعتادوا على أزمة يومية منذ ما يزيد على عشر سنوات.

يقول سائق سيارة أجرة (تاكسي) إن الزحام في شوارع بغداد يستهلك الكثير من الوقت والجهد، معتبرا أن حل المسألة سهل، ويتمثل في حفر أنفاق وبناء جسور، حسب ما يرى.

الإشارات الضوئية واحدة من أبرز مشاكل السير، فلا أحد يلتزم بها في الغالب؛ لا أصحاب المركبات ولا حتى شرطي المرور في أوقات كثيرة.

ناهيك عن حجم التجاوزات في الشارع من قبل الباعة المتجولين المنتشرين في أكثرِ مناطق بغداد اكتظاظا بالمركبات والمارة، إلى جانب السير عكس الاتجاه ومواكب المسؤولين التي لا تعترف بالقانون.

الجهات الرسمية تقول إن هناك أكثر من ثمانين تقاطعا رئيسيا مجهزا بإشارات إرشادية جديدة، لكنها لا تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

من جهته، قال مدير إعلام المرور عمار وليد إن الجهات المعنية في المرور قدمت عدة مقترحات لحل مشكلة الزحام في الشوارع، وكان من بينها تغيير أوقات الدوام الرسمي بشكل متفاوت للدوائر والجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن شوارع بغداد صممت في ثمانينيات القرن الماضي على أن تتسع لأربعمئة ألف مركبة كحد أقصى، لكنها اليوم تحاول استيعاب ما يقرب من مليوني مركبة، دون أي تعديل على شبكة الطرق الرئيسية، لا بتوسعتها ولا باستحداث طرق جديدة، إلى جانب مشكلة الحواجز الخرسانية التي بدأت تُرفع بعد 14 سنة من جثومها على شوارع العاصمة العراقية.