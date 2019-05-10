زوجة الأمير خط أحمر.. طرد صحفي من "بي بي سي" تهكم على ميغان ماركل

ما إن تهكم الصحفي داني باكر على الأصول الأفريقية لزوجة الأمير هاري حتى وجد نفسه أمام سيل جارف من الانتقادات، مما أجبره على الاعتذار والتعبير عن أسفه العميق.

لكن ذلك لم يجد نفعا، فقد تجاوز باكر الخطوط الحمراء، مما دفع هيئة البي بي سي لطرده من وظيفته أمس الخميس.

داني باكر البالغ من العمر 61 عاما كان يعمل مذيعا في راديو "بي بي سي 5"، وأقر اليوم الجمعة بأنه ارتكب خطأ كارثيا وأنه مر بأصعب لحظة في حياته.

في السادس من مايو/أيار الجاري ولد للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل طفلهما الأول، وكان يوم فرح في عموم المملكة المتحدة.

وبينما عبر الساسة والجمهور عن الفرح بمقدم الأمير الجديد، اختار داني باكر أن يتهكم على ميغان ويسيء لعرقها الأفريقي.

نشر الصحفي المخضرم صورة لزوجين يمسكان قردا يرتدي ثيابا وعلق عليها بالقول "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

اعتبر الجمهور أن داني تعمد الإساءة لعرق دوقة ساسيكس، وفي الوقت ذاته واجه تهمتين، الأولى تبني خطاب عنصري، والثانية الإساءة للعائلة المالكة في يوم يحرص البريطانيون فيه على تهنئتها.

وعندما امتلأت مواقع التواصل باستنكار التغريدة، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن باكر تصرف على نحو مغاير للقيم التي تؤمن بها، وأنه لم يعد من الآن جزءا من طاقمها رغم اعترافها بأنه كان مذيعا محترفا.

وقد نفى المذيع المطرود وجود أي دافع عنصري لتغريدته، ولكنه اعترف بأنه ارتكب حماقة كبيرة ودفع ثمنها.

وكتب "بعد أن عشت أسوأ يوم في حياتي، أريد أن أعتذر رسميا عن الغضب الذي سببته... اخترت الصورة الخاطئة للتعليق على مزحة".