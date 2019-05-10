 "تكية الرحمن".. طعام مجاني بمصر في رمضان وغيره
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"تكية الرحمن".. طعام مجاني بمصر في رمضان وغيره

حسن المصري-القاهرة

ثلاثة من الأصدقاء جمعهم حب الخير، ومن بين المصارف المتعددة للصدقات والزكاة اتخذوا قرارهم باختيار إطعام الطعام لوجه الله، فكانت "تكية الرحمن" نواة لسلسلة ممتدة في مشروع لإطعام الفقراء بالمجان.

وفي محل صغير في منطقة الدراسة قرب الجامع الأزهر، يعمل أحد الطهاة على قدم وساق لإعداد مئات الوجبات يوميا.  

ولن ترتبط "تكية الرحمن" بشهر رمضان (مثل "مائدة الرحمن") بل تقدم على مدار العام ستمئة وجبة غذائية يوميًا نصفها فترة الظهيرة، والنصف الثاني مع حلول المساء. أما في شهر رمضان المبارك فتقدم التكية ثلاثمئة وجبة وقت الإفطار.

وبدأ ظهور التكايا بالعهد العثماني كمكان مخصص لإطعام الفقراء والمحتاجين ومساعدة عابري السبيل، وتوحي الكلمة بالاتكاء أو الاستناد إلى شيء، وينتشر في أحياء القاهرة القديمة عدد من التكايا من أبرزها التكية العثمانية والسليمانية والمولوية.

المصدر : الجزيرة
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