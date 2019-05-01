نجل الطالباني يتمنى ضم نجمة "صراع العروش" لحكومة كردستان

قال قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء كردستان العراق إنه يتمنى انضمام وزيرة مثل آريا ستارك إحدى شخصيات مسلسل صراع العروش الشهير لحكومة الإقليم القادمة.

وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "أتمنى لو أننا نستطيع الحصول على آريا ستارك كوزيرة في الحكومة المقبلة".

I wish we could have #AryaStark as a minister in our next cabinet. #GoT — Qubad Talabani (@qubadjt) April 29, 2019

وستارك إحدى شخصيات مسلسل "صراع العروش Game of Thrones" الذي يلاقي رواجا كبيرا بالعالم، وتجسدها الممثلة الإنجليزية الشابة "مايسي وليامز" وعرضت السلسلة الأولى منه بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان 2011. ولعبت ستارك في المسلسل دور المنقذ لمملكة "وينترفيل" من الهلاك.

وتواجه الأحزاب الكردية صعوبة في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور أشهر على إجراء الانتخابات. ويعرقل التشكيل الاختلاف على المناصب الحكومية، رغم حسم نيجرفان البارزاني منصب رئيس الإقليم ورئاسة الحكومة لمسرور البارزاني.