بعضها قد تبدو سيئة.. سبع نصائح مفيدة في ريادة الأعمال

"إذا أردت أن تصبح غنيا، بعْ شركتك، وخصص وقتا لممارسة هواياتك، وأسس عائلة منسجمة، واستمتع بغروب الشمس مع زوجتك إن كان ذلك ممكنا".

هذه الكلمات كتبها رائد الأعمال الأميركي جيمس التشر على مجلة "ذي رومبوس" الأميركية، ونقلها الكاتب الفرنسي، أرنو لوفافرو، في تقريره الذي نشرته مجلة "ليكسبريس" الفرنسية.

التشر لا يتمتع بمسيرة حافلة في مجال عمله المليء بالنجاحات والانتكاسات على حد سواء، وقد ألف سبعة كتب، كما كتب تقارير وتدوينات على صفحات كل من "فايننشال تايمز" "وهافينغتون بوست" حول السعادة والنجاح.

وفيما يلي سبع عادات قد تكون مفيدة لك في ريادة الأعمال.

التسويف

ربما هناك سبب يقف وراء تسويفك، على غرار عملك المكثف وحاجتك إلى أخذ استراحة عاجلة، لذلك قد تحتاج إلى توكيل جزء من عملك لشخص آخر.

فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص مثل ستيف جوبز، كانوا مهووسين بالعمل وفي غنى عن أخذ استراحة، ولكن لا ينطبق ذلك على معظمنا، بالتالي، حاول أن تدرك قدرات جسمك وفهم سبب تسويفك.

مهمة واحدة

يجب الأخذ في الحسبان أن قرابة 99% من الأشخاص لا ينتمون إلى القمة التي يكون فيها 1% فقط قادرون على إنجاز عدة مهام في وقت واحد، فأنت لست مجبرا على القيام بعدة مهام، لذلك تكفل بمهمة واحدة فقط واجعل تركيزك التام عليها.