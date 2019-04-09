بعضها قد تبدو سيئة.. سبع نصائح مفيدة في ريادة الأعمال
"إذا أردت أن تصبح غنيا، بعْ شركتك، وخصص وقتا لممارسة هواياتك، وأسس عائلة منسجمة، واستمتع بغروب الشمس مع زوجتك إن كان ذلك ممكنا".
هذه الكلمات كتبها رائد الأعمال الأميركي جيمس التشر على مجلة "ذي رومبوس" الأميركية، ونقلها الكاتب الفرنسي، أرنو لوفافرو، في تقريره الذي نشرته مجلة "ليكسبريس" الفرنسية.
التشر لا يتمتع بمسيرة حافلة في مجال عمله المليء بالنجاحات والانتكاسات على حد سواء، وقد ألف سبعة كتب، كما كتب تقارير وتدوينات على صفحات كل من "فايننشال تايمز" "وهافينغتون بوست" حول السعادة والنجاح.
وفيما يلي سبع عادات قد تكون مفيدة لك في ريادة الأعمال.
التسويف
ربما هناك سبب يقف وراء تسويفك، على غرار عملك المكثف وحاجتك إلى أخذ استراحة عاجلة، لذلك قد تحتاج إلى توكيل جزء من عملك لشخص آخر.
فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص مثل ستيف جوبز، كانوا مهووسين بالعمل وفي غنى عن أخذ استراحة، ولكن لا ينطبق ذلك على معظمنا، بالتالي، حاول أن تدرك قدرات جسمك وفهم سبب تسويفك.
مهمة واحدة
يجب الأخذ في الحسبان أن قرابة 99% من الأشخاص لا ينتمون إلى القمة التي يكون فيها 1% فقط قادرون على إنجاز عدة مهام في وقت واحد، فأنت لست مجبرا على القيام بعدة مهام، لذلك تكفل بمهمة واحدة فقط واجعل تركيزك التام عليها.
|تعلُّم كيفية إدارة الفشل بشكل صحيح ضرورة في ريادة الأعمال (غيتي)
تعلم من أخطائك
ذكر الكاتب أن جيمس التشر ارتكب العديد من الأخطاء في مسيرته بمجال ريادة الأعمال، وقد تعلم درسين مهمين أولهما، كيفية تجاوز فشل محدد، وثانيهما كيفية مواجهة الجانب النفسي للفشل.
فبالنسبة لالتشر، يجب تعلم كيفية إدارة الفشل بالشكل الصحيح، وهو ما أشار إليه بالقول: "استمر في الفشل حتى تبلغ خط النهاية".
سرقة الأفكار
نوه الكاتب بأنه لم تراود التشر أي فكرة خلاقة خلال مسيرته، وبالنسبة له، "لا يعتبر الأمر ضروريا"، كما يرى أن الأفكار الأكثر ابتكارا هي عبارة عن مزيج من الأفكار الموجودة مسبقا، واستشهد التشر في ذلك بكل من فيسبوك (مزيج من الإنترنت والمضايفة) أو تويتر (مزيج بين الإنترنت والمبادئ القديمة المتعلقة بالإرساليات القصيرة).
مهارات سيئة في التواصل
أي رجل أعمال لا يبني علاقات مع الآخرين محكوم عليه بالفشل، فريادة الأعمال تعتبر مجالا صعبا في حد ذاته، ولا سيما عندما تقضي نحو 20 ساعة يوميا في إدارة الموظفين والعملاء وعقد الاجتماعات وتطوير المنتجات، لتمضي وقتك طوال الليل في التواصل الاجتماعي.
افعل أي شيء للفوز بـ"نعم"
يصف التشر نفسه بأنه بائع متواضع ومفاوض فاشل، حيث فشل في عدة مناسبات بتحقيق عدة تعاملات، مع ذلك -وحسب قوله- "يمكن لقول كلمة "نعم" لعميل مهم أن تنقذ شركتك، حتى لو لم تكن هذه الصفقة مربحة كما كنت تتمنى".
تعلم كيف تتعرف إلى الناس
في إحدى المناسبات ذكر الصحفي الإنجليزي، مالكوم جلادويل، أنه بإمكاننا أن نحكم على الناس بالشكل الصحيح خلال ثوان فقط، لكن بالنسبة لأشخاص من قبيل جيمس التشر قد يتطلب الأمر وقتا طويلا، وينصح رائد الأعمال الأميركي بضرورة الإنصات للآخرين، والتعاطف معهم وتعلم كيفية التعرف إليهم قبل أن تمنحهم ثقتك أو تنتقدهم.
وأخيرا، أوضح التشر أن "كونك شخصا لا يتمتع بمسيرة حافلة، لا يعني أنك لا تستطيع تغيير العالم، بل يجب أن تكون صادقا مع نفسك ومع الأشخاص من حولك، كما أن حفاظك على الصدق في جميع حالاتك يعد الصفة الأكثر فعالية إذا كنت تريد تحقيق النجاح".
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