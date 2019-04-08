نحن بدلا من أنا.. كيف يكون خطابك مقنعا ومؤثرا في الآخرين؟

لطالما استمعت لخطاب لم يؤثر فيك بأي طريقة من الطرق، ولم يبق محفورا في ذاكرتك نظرا لافتقاره إلى خاصية الإقناع.

ركز مارتي نمكو في تقريره الذي نشر بمجلة "سيكولوجي توداي" الأميركية على نوع معين من الخطاب المعروف بالخطاب المقنع الذي يمكن أن يكون موجزا مثل عرض تقديمي لا تتجاوز مدته دقيقتين يقدم إما خلال اجتماع للموظفين أو خلال كلمة افتتاح في أحد المؤتمرات.

فهم ما يحتاجه الجمهور

قبل البدء في التخطيط لخطابك حاول فهم احتياجات وقيم جمهورك، كما يجب عليك محاولة استيعابه حيثما أمكن الأمر.

نادرا ما يعتبر الخطاب الوقت المثالي لتغيير القيم الأساسية لشخص ما، مثل تغيير انتماءاته السياسية من الليبرالية إلى المحافظة أو تغيير طباعه من شخص غير مبال إلى مندفع وما إلى ذلك.

وإذا كنت لا تمتلك معلومات كافية عن جمهورك فاسأل الشخص الذي طلب منك تقديم الخطاب أو بعض الأشخاص الذين سيحضرون هذا النشاط.

كما يمكنك القدوم مبكرا يوم تقديم خطابك والتكلم مع الحاضرين حتى تتمكن على الأقل من تعديل الرسالة التي ترغب في إيصالها.