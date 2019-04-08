نحن بدلا من أنا.. كيف يكون خطابك مقنعا ومؤثرا في الآخرين؟
لطالما استمعت لخطاب لم يؤثر فيك بأي طريقة من الطرق، ولم يبق محفورا في ذاكرتك نظرا لافتقاره إلى خاصية الإقناع.
ركز مارتي نمكو في تقريره الذي نشر بمجلة "سيكولوجي توداي" الأميركية على نوع معين من الخطاب المعروف بالخطاب المقنع الذي يمكن أن يكون موجزا مثل عرض تقديمي لا تتجاوز مدته دقيقتين يقدم إما خلال اجتماع للموظفين أو خلال كلمة افتتاح في أحد المؤتمرات.
فهم ما يحتاجه الجمهور
قبل البدء في التخطيط لخطابك حاول فهم احتياجات وقيم جمهورك، كما يجب عليك محاولة استيعابه حيثما أمكن الأمر.
نادرا ما يعتبر الخطاب الوقت المثالي لتغيير القيم الأساسية لشخص ما، مثل تغيير انتماءاته السياسية من الليبرالية إلى المحافظة أو تغيير طباعه من شخص غير مبال إلى مندفع وما إلى ذلك.
وإذا كنت لا تمتلك معلومات كافية عن جمهورك فاسأل الشخص الذي طلب منك تقديم الخطاب أو بعض الأشخاص الذين سيحضرون هذا النشاط.
كما يمكنك القدوم مبكرا يوم تقديم خطابك والتكلم مع الحاضرين حتى تتمكن على الأقل من تعديل الرسالة التي ترغب في إيصالها.
قدم الشكر للأشخاص
هناك نسبة مهمة من الأفراد الذين يشعرون ببعض الكراهية تجاه أحد المتحدثين مدفوعين بتساؤلات من قبيل من يعتقد نفسه ويجب أن أكون محله.
لذلك حتى تتمكن من امتصاص غضبهم يمكنك بدء خطابك بشكر الأشخاص على حضورهم، ويمكنك تحديد أسمائهم وشكرهم على ما قدموه لك.
ضع قائمة بالنقاط الرئيسية
قبل الشروع في نقل الخطاب قدم في جملة أو جملتين نقطة أو أكثر من ثلاث نقاط رئيسية ستتطرق لها خلال خطابك، وعموما تفشل العديد من الخطابات التي تحاول خلالها التطرق إلى جل المواضيع، لذلك تذكر جميع الخطابات التي تضمنت الكثير من الكلام والتي حضرتها خلال الأسبوع لكنك نسيت معظم ما قيل خلالها.
|حاول فهم احتياجات جمهورك قبل البدء في التخطيط لخطابك (غيتي)
اشرح النقاط الرئيسية التي ستتطرق إليها
يجب تحديد كل نقطة رئيسية ستتطرق إليها بوضوح، ثم قم بشرحها من خلال سلب عقول وقلوب الحاضرين من خلال تقديم حقيقة أو إحصائية ما للفت انتباه الحاضرين أو من خلال سرد حكاية أو قصة مشوقة بهدف استمالة الحضور.
وقال نمكو إن أحد أساتذة الاتصالات -الذي يعمل في معهد غير معروف- يقدم للحزب الديمقراطي دورات تدريبية ومجموعة من الإرشادات.
ودرب هذا الأستاذ هؤلاء الديمقراطيين على وصف وجهات النظر المعارضة بأوصاف، مثل "خطيرة" أو "نخبوية" أو "عنصرية".
ويحثهم على ضرورة استخدام ضمير "نحن" بدلا من "أنا" ومصطلحات أخرى، مثل "الأوساط" و"القيم المشتركة" و"الجماعية"، وذلك لشل نشاط المحافظين، واعتبار حججهم "متطرفة" و"مناهضة للولايات المتحدة الأميركية" و"لا تتماشى مع ما يريده آباؤنا المؤسسون".
وعلى الرغم من أن هذه الأساليب تكون في الكثير من الأحيان صالحة في حالات أخرى بعيدة عن السياسة فإنها غالبا ما تكون هناك لغة خاصة بجمهورك يمكن أن تكون مهمة لحصولك على دعمه وتفاعله.
وأحيانا لا يقتصر الأمر على مجرد مفردات، بل على أسلوب إيصال المعلومات الذي يرتكز على الرسمية التي يكتسيها الخطاب وعما إذا كنت تستخدم لهجة محايدة، وتختلف لغة بعض السياسيين وأسلوبهم في الخطاب بشكل كبير اعتمادا على جمهورهم.
ربط الأفكار
يجب عليك ربط أفكارك من خلال تكرار تقديم النقاط الرئيسية التي ستتطرق إليها مستعينا بجمل مقنعة لدعم كل منها.
إلهام جمهورك للأخذ بما تقوله
قدم حكاية مهمة تدفع الجمهور إلى التفاعل، فضلا عن اختتام خطابك بهذه النصيحة التي تحفزه على العمل بها.
وختم الكاتب بأنه شعر بضرورة كتابة هذه المقالة لمساعدتك على أن تكون أكثر فعالية عند تقديمك خطابات، وتنبيهك للأساليب التي يستخدمها كل من المتحدثين الذين حظوا بتدريب جيد ووسائل الإعلام والكتاب للتلاعب بك عند تقديم خطاباتهم.
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