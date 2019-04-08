قتله الفيل وأكلته الأسود.. قصة صياد بجنوب أفريقيا

طمعا في اصطياد وحيد القرن، تسلل إلى داخل حديقة كروغر بجنوب أفريقيا، ولكن حظه كان سيئا جدا فقد قتله فيل والتهمت أسود جثته ولم تترك سوى جمجمته وقطعة من بنطلونه.

وقع الحادث عندما دخل الصياد الحديقة الاثنين الماضي رفقة أربعة آخرين بنية استهداف وحيد القرن، وفقا لبيان أصدرته الحديقة الوطنية بجنوب أفريقيا.

وعلى نحو مفاجئ، هاجم فيل الصياد وقتله على الفور، وحينها قرر شركاؤه في التسلل نقل جثته إلى قارعة الطريق أملا في أن يعثر عليه المارة، ثم هربوا من الحديقة.

وفي اليوم الموالي، أخطر رفاق الصياد عائلته بموته. وأُطلقت حملة للبحث عن جثته شارك فيها حراس الغابات، بينما حلق طيران للشرطة فوق المنطقة، ولكن لم يعثر على الجثة.

ويوم الخميس استؤنفت عملية البحث، لتكتشف الشرطة أن الأسود تبعت جثة الصياد والتهمتها ولم تترك سوى الجمجمة وقطعة من بنطلونه.

وفي تعليقه على الحادث، قدم مدير الحديقة غلين فيليس تعازيه لأسرة القتيل، ولكنه نبه الصيادين إلى أن التسلل إلى حديقة الحيوانات المفترسة ليس تصرفا حكيما.

وتعتبر حديقة كروغر منطقة شديدة التحصين، وتوظف حكومة جنوب أفريقيا العديد من الوسائل لحمايتها من الصيد غير المشروع. ومن بينها الطائرات والكلاب وحراس الغابات ووحدة للتحقيق في الجرائم البيئية.

وفي 2016، اعتقلت الشرطة بجنوب أفريقيا 680 صيادا غير شرعي، ومن بين هؤلاء 417 قبض عليهم في حديقة كروغر أو في محيطها.