 مخزون المياه في العراق بأعلى مستوياته منذ ربع قرن
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مخزون المياه في العراق بأعلى مستوياته منذ ربع قرن

المخزون المائي يسهم بتأمين حصص تكفي العراق العامين المقبلين (رويترز)
المخزون المائي يسهم بتأمين حصص تكفي العراق العامين المقبلين (رويترز)

قالت السلطات العراقية إن المخزون المائي ارتفع إلى 37 مليار متر مكعب، وهو أعلى رقم يسجل منذ 25 عاماً، بعد هطول الأمطار وتدفق السيول من إيران.

وقال علي هاشم مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل بوزارة الموارد المائية في بيان الأحد إن الفراغ الخزني في بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار غرب بغداد بلغ أكثر من 32 مليار متر مكعب، مشيرا إلى وجود قدرة لاستيعاب المزيد من الموجات القادمة بفعل ذوبان الجليد شمالا، إضافة إلى وجود فراغات للتخزين في حديثة والحبانية (وسط) إذ تتحمل ما لا يقل من ثمانية إلى تسعة مليارات متر مكعب.

ووصل إجمالي المياه في سد الموصل الخزني تسعة مليارات متر مكعب، في حين تبلغ نسبة الخزن النهائي للسد 11 مليارا، عدا وجود آبار وبحيرات لم تصل بعد لنسبة امتلاء 100%.

كركوك غمرتها المياه جراء الأمطار الغزيرة (الأناضول)


وأكد هاشم -حسب التقرير- أن كميات المياه الواردة لم تتحقق خلال 25 عاما الماضية، وأسهمت بتأمين حصص مائية تكفي البلاد للعامين المقبلين.

وأعلنت السلطات الأحد الماضي حالة الطوارئ في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، جراء موجة سيول قادمة من إيران، ترافقها أمطار غزيرة.

يُشار إلى أن المخزون المائي في العراق بلغ ثمانية مليارات متر مكعب العام الماضي، حسب وزارة الموارد المائية.

المصدر : وكالة الأناضول
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