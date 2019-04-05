بينها أرض الأرانب والمحمية بالنار.. معان غريبة لأسماء بعض الدول

هل تساءلت يوما ماذا يعني اسم هذا البلد أو ذاك؟ هل تعرف أي بلد هو أرض الأرانب؟ وما هي المحمية بالنار؟ وأين تقع أرض طوال القامة؟

كثير من الدول في هذا العصر اكتسبت أسماءها الحالية قبل مئات السنين، وبعضها قبل آلاف السنين. ورغم تعدد التفسيرات والروايات التاريخية عن أصل تلك الأسماء، فإن هناك غالبا رواية واحدة هي الأكثر ترجيحا أو رواجا. وبعض تلك الأسماء يبعث على الفخر، وبعضها يثير الدهشة.

أرض الأرانب

إنها إسبانيا، التي جاء اسمها من كلمة "سبان" أو "تسيبان" التي تعني الأرنب باللغة القرطاجية، وفقا لما ورد في موقع قواميس جامعة أكسفورد البريطانية، إذ كانت الأرانب منتشرة بأعداد كبيرة في إسبانيا، وشبه جزيرة إيبيريا عموما.

وهناك رواية أخرى محتملة وهي أن اسم البلد جاء من كلمة "سفان" باللغة القرطاجية أيضا، والتي تعني الشمال، إذ إن إسبانيا تقع إلى الشمال من قرطاج (في تونس).

أرض الأمناء

هي بوركينا فاسو، التي جاء اسمها من كلمة "بوركينا" وتعني الأمين أو النزيه بلغات الماندي الأفريقية، وكلمة "فاسو" وتعني الوطن أو الأرض.

أرض العجول

يُعتقد أن اسم إيطاليا يرجع إلى قبيلة فيتالي التي استمدت اسمها على الأرجح من كلمة "فيتولوس" اللاتينية وتعني العجل، أو كلمة "ويتالوي" وتعني أولاد الثور. وثمة نظرية أخرى تقول إن الاسم مشتق من "ديوفي-تليا" وتعني أرض النهار أو أرض النور.

أرض الشقاق

يقال إن اسم بنين، تلك الدولة الصغيرة الواقعة في غربي أفريقيا، ربما جاء من "إيلي إيبينو" بلغة اليوروبا الأفريقية، وتعني "أرض الشقاق"، وهي إشارة محتملة إلى زمن الاقتتال بين القبائل في تلك المنطقة.

فرس النهر

يُعتقد أن دولة مالي تستمد اسمها من كلمة في لغات الماندي الأفريقية تعني فرس النهر، غير أن تفسيرات أخرى تقول إن اسمها مشتق من شعب المالينك أو الماندينكا، وهم من القوميات التي انتشرت في تلك البقعة من أفريقيا وما جاورها منذ زمن بعيد.

نهر الروبيان

يمثل اسم دولة الكاميرون الصيغة الإنجليزية من "كاماروس" البرتغالية، فقد أطلق المستكشفون البرتغاليون على تلك البلاد "ريو دوس كاماروس" وتعني نهر الروبيان.

البلد الأبيض

يرجع اسم لبنان إلى الكلمة السامية "لافان" وتعني أبيض أو مُبيَضّ، ويُعتقد أنها تشير إلى قمم جبل لبنان التي تكسوها الثلوج.

أرض السود

تشترك بلدان عدة في هذه التسمية، فهناك دولة السودان، التي تحمل هذا الاسم العربي على صيغة أحد الجموع لكلمة أسود، وهناك دولة غينيا التي سماها البرتغاليون بهذا الاسم المستمد من كلمة "أغناو" باللغة الأمازيغية وتعني الرجل الأسود، أو "أكالن إغنامن" وتعني أرض الرجال السود.

اذهب إلى الشاطئ

هذه العبارة يُعتقد أنها أصل تسمية جزيرة ناورو التي تقع في المحيط الهادي، وهي بلغة سكان الجزيرة الأصليين "أناويرو" وتعني "اذهب إلى الشاطئ".

أرض الوجوه المحروقة

أطلق الإغريقيون على إثيوبيا اسم "أيثيوبس" وتعني الوجوه المحروقة، وهي مؤلفة من "أيثو" وتعني أنا أحرق، و"أوبسيس" وتعني الوجه أو المظهر.

جزيرة النحاس

يقال إن جزيرة قبرص بما حوته من كميات وفيرة من معدن النحاس ألهمت الإغريقيين تسميتها بهذا الاسم، وأصلها "كيبروس" وتعني النحاس.

مشرق الشمس

يرجع اسم اليابان إلى كلمتين تعنيان "مشرق الشمس" أو "أصل الشمس"، ويُعتقد أن التسمية جاءت من الصينيين الذين أرادوا بها الإشارة إلى موقع ذلك البلد شرق الصين ومنها تشرق الشمس عليهم وعلى العالم المأهول آنذاك.

ويلفظ اليابانيون اسم بلدهم "نيبون" وهو الاسم الرسمي، وكذلك "نيهون" وهي تسمية شعبية غير رسمية، في حين ينطقها الصينيون "جي بن"، ومن هذا النطق جاءت أغلب التحويرات الأجنبية لاسم ذلك البلد.

أرض الخشب والماء

أخذت جاميكا اسمها من عبارة "جايماكا" أو "يامايا" بلغة شعب الأراواك أو اللوكونو في أميركا الجنوبية، وتعني أرض الخشب والماء.

أرض القوم الطوال

استمدت دولة مقدونيا اسمها الحالي من الجذر الإغريقي القديم "ماك" وتعني الطويل أو العالي، ويُعتقد أنها تصف قوما طوال القامة كانوا يعيشون في تلك الأرض.

حيث تنتهي اليابسة

إنها دولة تشيلي التي تقع على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، ولذلك يقال إن اسمها مستمد من عبارة محلية تعني "حيث تنتهي اليابسة"، إذ تمثل خريطة البلد شريطا طوليا ضيقا على ساحل القارة. لكن هذه الرواية ليست مؤكدة، وهناك تفسيرات أخرى لاسم البلد تشير إلى أنه مستمد من اسم نوع من الطيور.

فينيسيا الصغيرة

يعني اسم فنزويلا -ذاك البلد الواقع في أميركا الجنوبية- فينيسيا الصغيرة، لأنها ذكرت القائدين الإسبانيين ألونسو دي أوخيدا وأميريغو فيسبوتشي بمدينة فينيسيا الإيطالية، التي يعرفها العرب باسم البندقية.

أرض اللهب

أخذت ملاوي اسمها من شعب المارافي، وهي كلمة تعني اللهب، وربما تكون إشارة إلى عادتهم في حرق العشب الميت لتحضير الأرض للزراعة.

ثمانية تقف معا

إنها دولة توفالو التي تقع في جنوب المحيط الهادي، ويعني اسمها بلغة أهلها "ثمانية تقف معا"، في إشارة إلى ثمان من أصل تسع جزر تتألف منها هذه الدولة، هي التي كانت مأهولة حين وصل إليها الأوروبيون في القرن السادس عشر.

المحمية بالنار

يُعتقد أن أذربيجان استمدت اسمها من أتروباتيس، وهو أحد القادة الفرس في جيوش الإسكندر الأكبر، واسمه مشتق من الكلمة الإغريقية "أتروباتان" وتعني المحمي بالنار.

أرضنا للأبد

تتألف دولة فانواتو من عشرات الجزر الصغيرة في جنوب المحيط الهادي، ويعني اسمها باللغة المحلية "أرضنا للأبد".

على الحافة

إنها أوكرانيا التي استمدت اسمها من الكلمة الروسية "أوكرينا" وتعني على الحافة، في إشارة إلى موقع هذه الأرض على الحدود بين الأراضي الروسية شرقا وأراضي البولنديين والليتوانيين غربا.

الدرع

يأتي اسم ناميبيا من الكلمة المحلية "ناميب" وتعني الدرع.

البُرنُس (عباءة بغطاء للرأس)

يرجع اسم دولة الغابون إلى كلمة أطلقها البرتغاليون هي "غاباو" وتعني البُرنُس أي العباءة التي لها قلنسوة أو غطاء للرأس، وذلك في إشارة إلى مصب نهر الغابون الذي يتخذ شكلا أشبه بالبرنس.