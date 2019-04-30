108 آلاف مليونير هاجروا من بلدانهم.. الرابحون والخاسرون

كشف تقرير لبنك أفراسيا عن هجرة الثروة في العالم أن قرابة 108 آلاف مليونير تركوا بلدانهم العام الماضي بزيادة ناهزت 14% مقارنة بعام 2017، وكانت أستراليا والولايات المتحدة وكندا أكثر بلدان العالم استفادة من هذه الهجرة، في حين كانت الصين وروسيا والهند أكبر الخاسرين.

ويشير التقرير المسمى "نيو وورد ويلث" للبنك المذكور -ومقره جنوب أفريقيا- إلى أن أستراليا استقبلت في العام الماضي 12 ألف مليونير جديد، ليزيد عدد المليونيرات لديها بنسبة 3%، تلتها الولايات المتحدة التي هاجر إليها عشرة آلاف مليونير، وفي المرتبة الثالثة حلت كندا بأربعة آلاف مليونير.

بالمقابل، خسرت الصين 15 ألف مليونير في عام 2018 لتفقد 2% من عدد المليونيرات لديها، وفي المرتبة الثانية جاءت روسيا التي خسرت سبعة آلاف مليونير ليتراجع عدد المليونيرات في البلاد بنسبة 6%، وفي المرتبة الثالثة حلت الهند بخسارة خمسة آلاف مليونير مسجلة تراجعا بنسبة 2%.

الأسباب

ويوضح مدير الأبحاث المكلف بإنجاز تقرير هجرة الثروة أندرو أمولس أن أرقام هجرة المليونيرات ترتبط بعدد من المعطيات، ومنها نسبة الجريمة في بلد معين، وضعف الفرص الاقتصادية، والتوترات الدينية، ويضيف أن الأثرياء هم أول من يغادر البلاد عندما تسوء الأمور، لأنهم يتوفرون على الإمكانيات المادية للهجرة، وهو ما تفتقده الطبقة الوسطى.

وأشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية إلى أن تصدر أستراليا لقائمة دول العالم الأكثر استقطابا للمليونيرات يُعزى إلى مستوى الأمن المتوافر فيها، وعدم تطبيق السلطات هناك لضريبة على الميراث، فضلا عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط أستراليا بكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن الدوافع أيضا لهجرة المليونيرات إلى أستراليا، تحقيقها معدلات نمو مستقرة، وإفلاتها من تبعات الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وعدم تسجيل اقتصادها أي ركود في السنوات الـ27 الماضية.