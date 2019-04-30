عاصفة ترابية عنيفة في العراق.. وهذا ما خلفته

توفي خمسة عراقيين وأصيب العشرات جراء عاصفة ترابية عنيفة ضربت المحافظات الجنوبية وخاصة النجف وكربلاء.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن أربعة مدنيين لقوا مصرعهم و61 آخرين أصيبوا نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء جنوب بغداد.

وأضاف "مستشفيات المحافظة استقبلت المصابين وقدمت لهم العلاج اللازم".

من جانبها أكدت مديرية صحة بمحافظة النجف وفاة شخص وإصابة عشرين آخرين بسبب العواصف الترابية جراء سقوط جدران وسقوط نخلة على سيارة.

عاصفة ترابية قوية ضربة مدينة النجف عصر

اليوم 29 أبريل 2019 $#وسط_العراق pic.twitter.com/7OejiVJ8ma — حالة الطقس في العراق (@411991yousf61) April 29, 2019

وقد توقفت أمس حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الدولي جراء العاصفة الترابية التي تسبب حجب الرؤية.

من جهتها، أعلنت صحة واسط تسجيل 72 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

بدوره أعلن اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني في بيان استنفار فرق الإنقاذ والانتشار الفوري في الطرق.

ويتعرض العراق منذ نحو عشر سنوات لعواصف مشابهة بشكل متكرر، وغالبا ما تستمر عدة أيام وتتسبب بحالات وفاة.