مناخ عاصف بالعراق والسدود ممتلئة للمرة الأولى

شهد العراق على مدار الأيام الماضية تساقط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول في بعض المحافظات وخاصة الشرقية منها، كما شهد منسوب المياه في الخزانات ارتفاعا كبيرا تسبب في امتلائها بالكامل لأول مرة منذ عقود.

ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود امتلأ خزان سد دوكان بمحافظة السليمانية (شمال البلاد) بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب مصادر في السد. وهي المرة الثانية التي يمتلئ فيها السد بعد الأولى عام 1988 أي قبل نحو ثلاثة عقود.

ويقع سد دوكان في محافظة السليمانية، وتم إنشاؤه على نهر الزاب الصغير في الفترة ما بين عامي 1954 و1959، وكان من تصميم شركة بيني وشركاؤها البريطانية، ويبلغ طول السد 360 مترا وارتفاعه 116.5 مترا، وعرضه عند القاعدة 32.5 مترا وفي الأعلى 6.2 أمتار، والمساحة السطحية الكاملة لبحيرة السد 270 كيلومترا مربعا تستوعب سبعة مليارات متر مكعب من الماء.

برق وأمطار غزيرة في أربيل (الأناضول)

وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وصلت سدة العظيم حالة الامتلاء الكامل لأول مرة في تاريخها، وبلغ حجم خزينها المائي مليارا وخمسمئة مليون متر مكعب.

أحد الجسور المتضررة جراء أمطار السليمانية (الأناضول)

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس حالة الطوارئ في خمس محافظات مهددة بالسيول، هي صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (وسط) وواسط وميسان (جنوب).



وأخليت العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين، تحسباً لغمرها جراء السيول وارتفاع منسوب مياه النهر.