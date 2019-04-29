الفتى التونسي أمير الفهري.. براءة الأطفال وعبقرية العظماء

محمد السيد-الدوحة

"من رحم المعاناة يولد الإبداع"، مقولة تجسد حياة الطفل النابغة التونسي أمير الفهري الذي لا يزال يصنع الحدث، ليس في الأوساط الأدبية والعلمية فقط التي اهتمت بكتاباته وتفوقه الدراسي، وإنما في الأوساط العالمية بدعواته وجهوده التي تهدف لإتاحة التعليم لكل الأطفال اللاجئين في العالم.

ترك الطفل التونسي بلده وهاجر إلى فرنسا رفقة والديه في الثانية عشرة من عمره للبحث عن التحصيل العلمي بعد تراكم الذكريات السيئة التي عاشها، حيث كان واحدا من بين التلاميذ الذين تعرضوا للعنف الجسدي بعصا من شجرة الزيتون أسماها ''مسعودة''.

الفهري الذي قست عليه مدارس بلاده، عيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلا للفرنكفونية، واستطاع ببراءة وذكاء الأطفال تطويع التنمر الذي عاشه صغيرا بالمدارس العمومية في كتابه الجديد "التنمر.. أيام صعبة عاشها تلميذ" الصادر باللغة الفرنسية، وقد حمل رسالة إلى العالم بضرورة حماية الأطفال من الاضطهاد المدرسي وقسوة المدرسين.

قصة الكتاب تتحدث عن تلميذ اسمه "أليكس" لغته الأم ليست كلغة بقية التلاميذ الذين يعيش معهم، ولديه وجهة نظر مختلفة عن الحياة التي يعيش فيها، ويود أن يعبر عن رأيه ولا يصمت، ويقف ضد التنمر حتى لا يتعرض أي طفل للإيذاء.

عاش الفهري 12 عاما في تونس، أخفق خلالها في نشر أول كتبه "قصص مير"، لكن حياته اختلفت تماما بعد ذهابه إلى فرنسا التي أنصفته وساهمت في نشر كتابه وظهوره إلى النور، لينشر بعد ذلك في تونس.

ويسرد الفهري للجزيرة نت بداية كتابته للقصص في عمر السابعة، والذي لا يعرف كيف كانت، حيث يرى أن الأمر كان مفاجئا، فعندما كتب أول جملة امتلكه شعور جميل دفعه إلى المواصلة، لذلك يعتبر أن الهواية شعور جميل يكتشفه الإنسان في الوقت المناسب.

ويضيف أن البداية تكون دائما صعبة في كل المجالات، وأصعب شيء ليس كتابة القصة، لأن الكتابة تأتي بسهولة وسلاسة عندما نود أن نكتب، لكن الصعوبة تكمن في عدم معرفتنا كيف ننشر الكتابة رغم ثقتنا في تحقيق النجاح.