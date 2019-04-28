بالفيديو.. ماء الورد في عُمان صناعة أتقنها الأجداد وتوارثتها الأجيال

في ساعات الصباح الأولى، يستعد الستيني عبد الله الصقري للتوجه إلى مزرعته الخضراء لقطف ما رزقه الله من الورد الخاص، وتجهيزه لعملية العصر واستخراج "ماء الورد"، الذي يعد واحدا من أشهر المنتجات التقليدية في سلطنة عمان، نظرا لجودته العالية واستخداماته المتعددة والمهمة.

ويعزى سبب جودته لاستعمال القائمين عليه الطرق التقليدية الدقيقة في استخراجه، حيث الموقد المصنوع من الطين والحجارة، والأواني الفخارية والنحاسية القديمة، لذا يلقى طلبا واسعا من داخل السلطنة وخارجها.

يقول الصقري، أحد صانعي ماء الورد في الجبل الأخضر، إنه بالإضافة لزبائنه في عمان، هناك كثير منهم أيضا من خارجها بمن فيهم الوجهاء والتجار الذين يقصدونه لشراء ماء الورد بكميات كبيرة.

وتكثر صناعة ماء الورد في الجبل الأخضر بولاية نزوى في محافظة الداخلية، وتقدر كمية الإنتاج بأربعة آلاف لتر للفدان الواحد، أي نحو 28 ألف لتر من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الورد.