بالفيديو: الفسيخ.. سمك مملح يعشقه بعض المصريين

فيروز إبراهيم-القاهرة

عبر آلاف السنين ظل الفسيخ -وهو نوع من السمك المملح- يحتفظ بمكانته كأحد أشهر الأكلات المصرية الموسمية، حيث يتناوله المصريون في يوم شم النسيم، كما يتناوله الكثير من المصريين في عيد الفطر صباحا بعد صلاة العيد كي يفتح شهيتهم بعد شهر من الصيام.

وأول من صنع الفسيخ وأكله هم المصريون القدماء، ويُصنع الفسيخ من سمك البوري، ويتميز برائحته النفاذة، ويطلق على من يقوم بعمله "الفسخاني".

ورغم إقبال الكثير من المصريين على تناوله، فإنه لا يخلو من مخاطر صحية، فكلما زادت ملوحة الوجبة، أدت إلى رفع ضغط الدم، وفي هذا الفيديو جولة مع الفسيخ من الصيد إلى البيع.