 شاهد.. سوق رائجة للمسابح في العراق.. وهذه الأسباب
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شاهد.. سوق رائجة للمسابح في العراق.. وهذه الأسباب

المسبحة المعروفة محليا في العراق بـ"السبحة"، كما يسميها البعض، تستخدم للتباهي والزينة بأيدي الشيوخ والشباب، إذ تتعدد ألوان وأشكال حباتها لتجذب الأنظار، كما تتعدد استخداماتها من شخص لآخر، فمنهم من يستخدمها للتسبيح، والبعض الآخر لمواكبة الموضة، حيث تتناسب ولون الملابس التي يرتديها.

كانت معروفة منذ عصور قديمة، حيث كانت تصنع في ذلك الوقت من الأحجار أو من القواقع والأصداف. ومن أشهر أنواع السبح في العراق حاليا الكهرب والكهرمان واليسر والحجازي وحب الرمان والعاج وغيرها.

المصدر : الجزيرة
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