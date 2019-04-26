غانا تطلق أكبر شبكة طائرات مسيرة بالعالم لخدمة الرعاية الصحية

ذكر تقرير نشرته صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية أن دولة غانا في غربي أفريقيا دشنت أكبر شبكة بالعالم من الطائرات المسيرة، لتوصيل الدم والأدوية واللقاحات الطبية المستعجلة.



وتضيف ستاسي نوت في تقريرها أنه يتوقع أن تقوم هذه الشبكة من الطائرات بتزويد 12 مليون شخص باللقاحات والأدوية اللتين من شأنهما إنقاذ الأرواح وإحداث نقلة في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.



وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو دشن أول أمس الأربعاء هذه الخدمة في بلدة أوميناكو شرقي البلاد، حيث يوجد أحد مراكز التوزيع الأربعة لإطلاق الطائرات المسيرة، مضيفة أنه يتوقع افتتاح المراكز الثلاثة الأخرى مع نهاية العام الجاري.



وتنسب الصحيفة للرئيس الغاني تصريحه في هذه المناسبة المتمثل في قوله إنه "يجب ألا يموت أي شخص في غانا، لأنه لا يستطيع الحصول على الأدوية التي يحتاجها في حالات الطوارئ".





الطائرة المسيرة لا تهبط عند إيصال بضائعها بل تقوم بإطلاق العبوة وإسقاطها بالمظلة بينما تعود إلى المركز (ديلي تلغراف)

مراكز وطائرات

ويضيف التقرير أنه سيتم تزويد كل مركز بثلاثين طائرة مسيرة قادرة على توصيل 150 نوعا مختلفا من المنتجات الطبية إلى أكثر من ألفي منشأة صحية.



وتدير هذه الخدمة شركة "زيبلاين" للروبوتات -التي تتخذ من وادى السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية مقرا لها، والتي أبرمت عقدا مع وزارة الصحة في غانا، وبالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".



وكما كانت الحال في رواندا، فسيتمكن عمال الرعاية الصحية في غانا من تقديم طلب إلى مركز" زيبلاين" ليتم تسليمه بواسطة طائرات مسيرة بسرعة تقدر بحوالي مئة كم في الساعة، وذلك في غضون ثلاثين دقيقة في المتوسط.



ويوضح التقرير أن الطائرة المسيرة لا تهبط عند إيصالها بضائعها، بل تقوم بإطلاق العبوة وإسقاطها بالمظلة بينما تعود الطائرة إلى المركز.



ويمكن للطائرات المسيرة القيام برحلة عودة طولها حوالي 160 كيلومترا، فوق الجبال النائية والأنهار والطرق المدمرة في جميع الظروف الجوية.