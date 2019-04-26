بعد 40 عاما من التخرج.. مدرسة كويتية تجمع مسؤولين بمدرسيهم
نادية الدباس-الكويت
بعد أن عرفته أروقة المحاكم ومقاعد المجلس البلدي وصولا إلى قبة مجلس الأمة، يعود عبد الله الكندري إلى مدرسته الثانوية التي تخرج منها قبل أكثر من ثلاثين عاما مستذكرا قصص الماضي مع زملاء تفرقت بهم المناصب وجمعتهم ذكريات المدرسة.
الكندري (48 عاما) كان أحد الداعين لحضور الملتقى الثاني لخريجي الثمانينيات والأساتذة، فكان اللقاء لقاءين: أحدهما أبوي جمعه بثلة من أساتذته، والآخر أخوي ضم كوكبة من زملاء الدراسة القدامى.يحمل شهادة الماجستير في القانون الخاص، وانتخب عضوا بالمجلس البلدي لأكثر من دورة، تخرج في مدرسة صباح السالم الصباح الثانوية التي تأسست عام 1978، وكانت أول مدرسة تعمل بنظام المقررات الذي جرى إلغاؤه لاحقا.
|الطلبة والزملاء والمعلمون بعد نحو أربعين عاما بمدرسة صباح السالم الثانوية (الجزيرة)
عشر دفعات
جمع الملتقى طلاب عشر دفعات تخرجت في المدرسة، وتحديدا التي تخرجت خلال الفترة من 1978 إلى 1988 ليرجع الزمن ببعض من حضر أربعين سنة للوراء.
يعود الكندري إلى قاعات مدرسته مدفوعا بحنين إلى الماضي، وقد حقق أحلامه وطموحاته التي كانت جدران المدرسة شاهدة عليها، لكنه ترك صفاته وألقابه خارج بوابتها، حيث ردد "إن المناصب لا تدوم لواحد *** إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟".
ويقول في حديثه للجزيرة نت "هنا تخرجت وهنا تعلمت ومن هنا بدأت الحياة الجديدة لي بعد التخرج، واليوم أعود مرة أخرى للالتقاء بأقراني من الزملاء الذين تركوا جميعا مشاغل الحياة والتزامات المناصب، وآثروا الحضور علها تكون فرصة سعيدة للالتقاء بأساتذة الزمن الجميل عرفانا بدورهم في إيصالنا إلى ما صرنا إليه".
يتوقون لقاء مدرسيهم
التقى الكندري ثلة من أساتذته المواطنين ولكنه لم ينس من علمه من المدرسين العرب، داعيا اللجنة التنظيمية للملتقى بأن تبذل جهودها وتعمل على إحضار من بقي منهم على قيد الحياة في الملتقيات المقبلة، مستذكرا مناقب العديد منهم والذين كان لهم دور كبير في نحت شخصيته وتعليمه.
وعن الجمع يقول إنه شكل فرصة ليعود بذاكرته إلى الماضي حيث كان على مقاعد الدراسة بعبقها وذكرياتها الجميلة، ويؤكد أنه مهما كثرت مشاغل الحياة ومهما تبوأ من مناصب، فإنه لن يتوانى عن الحضور، لتيقنه من أن للمدرسة دورا مهما في الحياة إذ يعدها مرجعا أساسيا للتربية وصقل الشخصية، وليست مجرد مكان للحصول على شهادة علمية.
|عشر دفعات تخرجوا في المدرسة وعاد الزمن ببعضهم إلى أربعين سنة مضت (الجزيرة)
أحد الطلبة المشاغبين -كما يحب أن يصف نفسه- وهو الدكتور حسين المكيمي بات اليوم يتبوأ منصب عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد أعاد هذا التجمع إلى أذهانه مدير المدرسة الذي غير حياته برمتها وهو الأستاذ عبد الله الصقر، وعبر عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى هذه الكوكبة من خريجي المدرسة، ويقول إن الوجوه ما زالت محتفظة بقسماتها، لكن الأجسام تغيرت.
المكيمي كان يرى كثيرا من الموظفين أثناء مراجعته مختلف الوزارات، لكن في هذا الملتقى استطاع أن يعرف أن من كان يراهم ما هم إلا من تخرجوا من مدرسته الذين زاملوه في صفوفها وعلى مقاعدها.
ومن باب الدعابة اقترح المكيمي إجراء مباريات لكرة القدم على هامش الملتقى، غير أنه نبه إلى أن الكثير من زملائه لن يستطيعوا الركض وهو واحد منهم.
الانطلاقة الأولى
بذرة الانطلاقة الأولى تولدت عندما كانت ثلة من الطلاب يلتقون بناظر مدرستهم محمد السعدي في ديوانيات بصورة منتظمة، ومن ثم تطورت الفكرة لعقد الملتقى الأول قبل أربعة أعوام الذي حضرته أعداد قليلة، إلا أن هذا الملتقى الثاني سجل حضورا لافتا وتم عقده داخل أروقة المدرسة نفسها وباتت هناك لجان تنظيمية تقوم عليه.
السعدي روى قصته مع مدرسة صباح السالم الصباح الثانوية -للجزيرة نت- فيقول إنه قضى 37 عاما مع معظم الوجوه التي تخرجت على دفعات من المدرسة، وذلك قبل أن يتقاعد قبل 27 عاما وتحديدا عام 1992.
ويعتبر هذا التجمع بمثابة لم الشمل وصورة من صور صلة الرحم أشمل من صلة الرحم المتعارف عليها، إذ إن هؤلاء الطلبة تتلمذوا وتربوا على يديه.
أصحاب مكانة
ويتفاخر السعدي بأن عددا لا يستهان به من خريجي المدرسة أصبحوا وزراء ونوابا ولهم مكانة عالية في المجتمع، ذاكرا ثلاثة وزراء هم أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الحالي لشؤون مجلس الوزراء، الوزيران السابقان روضان الروضان ويعقوب الصانع، فضلا عن الأعضاء في مجلس الأمة ومن ضمنهم عبد الله الكندري وبدر الملا والنائب السابق هشام البغلي.
كما عبر عن سعادته بأن يكون من ضمن الخريجين ما لا يقل عن عشرة من الأساتذة في الجامعات والمعاهد الكويتية حاملي شهادات الدكتوراه، ناهيك عن الأطباء والصيادلة والمحامين، وهو ما عده أفضل حصاد لمسيرته التي قضاها في أروقة المدرسة.
واعتبر السعدي أن ذلك شكل له مكافأة على ما أنجزه في المدرسة، متمنيا أن يدوم هذا التآلف والمودة وأن يتكرر هذا التجمع كل عام.