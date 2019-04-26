بعد 40 عاما من التخرج.. مدرسة كويتية تجمع مسؤولين بمدرسيهم

نادية الدباس-الكويت

بعد أن عرفته أروقة المحاكم ومقاعد المجلس البلدي وصولا إلى قبة مجلس الأمة، يعود عبد الله الكندري إلى مدرسته الثانوية التي تخرج منها قبل أكثر من ثلاثين عاما مستذكرا قصص الماضي مع زملاء تفرقت بهم المناصب وجمعتهم ذكريات المدرسة.

الكندري (48 عاما) كان أحد الداعين لحضور الملتقى الثاني لخريجي الثمانينيات والأساتذة، فكان اللقاء لقاءين: أحدهما أبوي جمعه بثلة من أساتذته، والآخر أخوي ضم كوكبة من زملاء الدراسة القدامى.

الطلبة والزملاء والمعلمون بعد نحو أربعين عاما بمدرسة صباح السالم الثانوية (الجزيرة)

يحمل شهادة الماجستير في القانون الخاص، وانتخب عضوا بالمجلس البلدي لأكثر من دورة، تخرج في مدرسة صباح السالم الصباح الثانوية التي تأسست عام 1978، وكانت أول مدرسة تعمل بنظام المقررات الذي جرى إلغاؤه لاحقا.

عشر دفعات

جمع الملتقى طلاب عشر دفعات تخرجت في المدرسة، وتحديدا التي تخرجت خلال الفترة من 1978 إلى 1988 ليرجع الزمن ببعض من حضر أربعين سنة للوراء.

يعود الكندري إلى قاعات مدرسته مدفوعا بحنين إلى الماضي، وقد حقق أحلامه وطموحاته التي كانت جدران المدرسة شاهدة عليها، لكنه ترك صفاته وألقابه خارج بوابتها، حيث ردد "إن المناصب لا تدوم لواحد *** إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟".