انتشار صورة سيلفي لاثنتين من الغوريلا مع حارسهما بالكونغو على الإنترنت

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ذاتية (سيلفي) لاثنتين من الغوريلا الجبلية مع حارسهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعرض الصورة الشقيقتين اليتيمتين نداكازي ونديزي تقفان كالبشر أمام الكاميرا في متنزه فيرونجا الوطني. وكانت نشرت على حسابي المتنزه في فيسبوك وإنستغرام قبل أيام.

وقال الحارس ماتيو شامافو -الذي يعمل في مركز لرعاية الغوريلا الجبلية داخل المتنزه- إنه كان يسير معهما حين وجد فرصة لالتقاط الصورة.

وقال في مقابلة "تركناهما بحريتهما. وبدا عليهما الاهتمام بما يحدث. وقفتا وحينها أخذت هاتفي لأنني لم أرد أن أفوت هذه اللقطة الاستثنائية".

وأضاف "عندما مشاهدتهما لي أخرج هاتفي تركتا ما تقومان به ورصدتا الكاميرا وراقبتا".

وتعيش نداكازي ونديزي في المركز بعد إنقاذهما عام 2007 عندما كانتا رضيعتين.

والمتنزه الواقع وسط جبال بركانية وسط القارة الأفريقية موطن أكثر من نصف إجمالي عدد الغوريلا الجبلية، وهي سلالة مهددة بالانقراض بسبب الصيد غير القانوني والجماعات المسلحة.