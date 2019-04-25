بالصور.. لهذه الأسباب انتعشت أهوار العراق مجددا

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت معظم الأهوار التاريخية في العراق تعاني الجفاف، فقد جفت بسبب السدود عند المنابع وندرة المطر.

والآن، يُحدّث مزارعون محليون في المنطقة بما هم فيه من نعم بعد هطول مطر غزير غير متوقع في أواخر عام 2018، الأمر الذي أدى لفيضان السدود في أوائل يناير/كانون الثاني وعودة المياه للتدفق

مجددا في الأهوار في جنوب شرق العراق.

ونظرا لنقص المياه العام الماضي، اضطر مربي جاموس من سكان الأهوار الوسطى يدعى يونس خليل داود لبيع معظم قطيعه من الماشية بالخسارة.

جمع القصب في الأهوار (رويترز)

مياه غزيرة

وقال جاسم الأسدي مدير العمليات الجنوبية لمنظمة طبيعة العراق المعنية ببيئة الأهوار في قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، إن الأهوار -الممتدة إلى الحدود الإيرانية والمسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 2016- تشهد حاليا أعلى مستويات من المياه فيها منذ استصلاحها عام 2003.

وقال الأسدي إن نسبة الإغمار في الأهوار العراقية وصلت في العام الماضي إلى 20% فقط، أما اليوم فتتحدث وزارة الموارد المائية عن أكثر من 84%، وهي أعلى نسبة إغمار حدثت بالأهوار العراقية منذ نحو عقدين.

رعي الجواميس في الأهوار (رويترز)

ويقول مواطنان من الأهوار إن المياه مصدر رزق لهم في الزراعة وصيد الأسماك والطيور، وقد سبب انخفاض منسوبها لسنوات مشكلات أخرى بينها قلة العشب الطويل الصالح لرعي الجاموس وعدم تنوع الأسماك بشكل ملموس.

ولم يُرَ مثلا سمك الكارب المحلي الذي كان يحقق به الصيادون المحليون أعلى مبيعات فيما مضى، في مياه الأهوار على مدى عام. وبدلا من ذلك، يصطادون حاليا نوعا واحدا فقط من السمك الصغير الذي لا يتذكر معظمهم أنهم شاهدوه قبل وقت قريب.

شواء السمك على ضفاف الأهوار (رويترز)

وبعد إلقاء شباكهم في الليلة السابقة، يسحبون صيدهم عند الفجر ليتجهوا به لمشترين محليين يدفعون حاليا نحو 2.50 دولار (3000 دينار) مقابل كيلو السمك بعد المساومة، أي بانخفاض يقدر بنحو 50% مقارنة بأسعار عام 2017.