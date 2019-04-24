حديقة الفراشات بكوالالمبور.. الأولى عالميا وتضم أصنافا نادرة

تمتاز العاصمة الماليزية كوالالمبور بكثرة الحدائق كونها مدينة ذات مناخ استوائي، كما تحرص الحكومة على إنشاء الحدائق العامة للحفاظ على البيئة والثروات النباتية والحيوانية تحت شعار "ماليزيا خضراء".

ومن الحدائق الأكثر شهرة "حديقة الفراشات" الواقعة في منطقة بردانا وسط العاصمة والتي تضم عددا من الحدائق، منها حديقة الطيور والأوركيد، إضافة إلى حديقة النصب التذكاري.

وجاءت فكرة إنشاء حديقة الفراشات كجزء من الترفيه لأهالي كوالالمبور والسياح في المدينة، إضافة إلى كونها جزءا من برنامج تعليمي تثقيفي للأطفال لإبقائهم على تواصل مع بيئتهم وتعريفهم بأنواع النباتات والحيوانات وطرق عيشها.

محمية الفراشات

وتعد الحديقة من أكبر محميات الفراشات على مستوى العالم، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 80 ألف قدم مربع، وهذه المساحة مغطاة بشبكة كبيرة لحماية الفراشات ولمنعها من الخروج.

وصممت الحديقة على شكل غابة استوائية تحوي عددا كبيرا من أنواع النباتات لتوفير بيئة ملائمة للفراشات، كما تضم بحيرات صغيرة لتربية الأسماك وأحواضا زجاجية كبيرة تعيش فيها مجموعة من الضفادع اليابانية والسلاحف النادرة.

الحديقة تضم عشرات الفصائل من الفراشات (الجزيرة)

وتعد الحديقة مزارا مهما للسياح من داخل البلاد وخارجها، لذلك جاء تصميمها مناسبا لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تضم عددا من الجلسات التي تتيح للزائر أخذ قسط من الراحة والاستمتاع بالمشاهدة.

وتضم الحديقة عددا كبيرا من الفراشات تتجاوز -وفقا للسيدة جينا وهي إحدى القائمات على الحديقة- خمسة آلاف فراشة تنتمي إلى عشرات الفصائل، من بينها نحو أربعين صنفا من الفراشات النادرة.

الفراشات تتغذى على العسل وبعض الفاكهة الاستوائية (الجزيرة)

وتعتبر ماليزيا بجوها الرطب وغاباتها المطيرة ودرجات الحرارة متوسطة الارتفاع موطنا أصليا لهذه الأنواع، وتقول جينا إن الفراش ليس لديه موسم تكاثر لكنه بطبيعته لا يعيش طويلا.

ومن أشهر الأنواع فراشة "papilio Ulysses" التي تمتاز بحجمها الضخم وملمسها المخملي وألوانها البديعة كالأزرق الملكي والأخضر والأصفر، وهناك فراشه الملكة إليكساندرا التي يقدر طولها بـ31 سم، وفراشة البوما، تضاف إلى هذه الأنواع حشرة الموث التي تشبه الفراش وتمتاز بحجمها الكبير.

بيئة ماليزيا الرطبة تعتبر موطنا أصليا لهذه الأنواع من الفراشات (الجزيرة)

العسل غذاء

تضيف السيدة جينا أن الفراش يتغذى على العسل، حيث يخلط بالماء ويرش على أنواع من الزهور ذات الألوان الزاهية لجذب الفراشات، كما أنها تتغذى على أنواع من الفواكه الاستوائية كالأناناس والموز.

وتضم حديقة الفراشات متحفا يضم أنواعا نادرة من الفراشات والحشرات المحنطة، كما يضم أنواعا منقرضة من الحشرات والفراشات كالعقارب العملاقة والخنافس والحشرات الورقية واليعسوب وأنواع العناكب كالأرملة السوداء، ويستطيع الزائر شراء الفراشات والحشرات المحنطة.