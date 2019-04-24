السيول تعيد رفات جندي عراقي مفقود منذ 37 عاما

أعلنت السلطات في العراق العثور على رفات أحد جنودها فُقد قبل 37 عاما خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن سيولا قوية من إيران جرفت رفات الجندي إلى داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن زهير كامل رئيس المجلس المحلي لناحية الفجر بمحافظة ميسان جنوبي البلاد قوله إن الأهالي عثروا على رفات المقاتل بالجيش عبد الأمير حاج جبار الجادري الذي فقد عام 1982 قرب بلدة المشرح التابعة للمحافظة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم التعرف على هويته من خلال قرص معدني بقلادة معلقة بالرقبة كان الجنود العراقيون يحملونه أثناء الحرب، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.