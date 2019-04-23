بالفيديو.. مشهد مهيب لبزوغ البدر في مكة المكرمة

نشر مصور سعودي مقطعا مصورا لمنظر القمر ليلة البدر وهو يبزغ خلف جبل النور بمكة المكرمة بينما يؤدي مسلمون الصلاة على قمته.

ونشر يوسف بجاش -وهو من سكان مكة- المقطع على حسابه في تويتر ويوتيوب، وهو يظهر القمر بشكل عملاق مكتمل وقريبا جدا من الجبل، مما أضفى روعة على المنظر.

الجزء الأول [1] دقته أفضل pic.twitter.com/Sh0mIOmsYX — يوسف بجّاش (@youssef_bajjash) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ويربض جبل النور في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الحرام، وفيه غار حراء الذي كان يتعبّد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وحيث نزل عليه أول الوحي، ويعد مقصدا للزوار والمعتمرين يستذكرون فيه سيرة النبي الكريم ويؤدون فيه بعض الصلوات.

وهو جبل لا يشبهه أي جبل آخر، إذ تتشكل على قمته ما يشبه سنام الجبل، ويقدر ارتفاعه بأكثر من ستمئة متر، ويستغرق صعود الجبل نحو ساعتين، كما يبعد أربعة كيلومترات عن المسجد الحرام.