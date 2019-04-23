 بالفيديو.. مشهد مهيب لبزوغ البدر في مكة المكرمة
البث الحي
عـاجـل: مراسل الجزيرة عن مصدر عسكري: قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على منطقة الهيرة شمالي مدينة غريان وتقطع الإمدادات القادمة من غريان إلى قوات حفتر
ابحث

بالفيديو.. مشهد مهيب لبزوغ البدر في مكة المكرمة

نشر مصور سعودي مقطعا مصورا لمنظر القمر ليلة البدر وهو يبزغ خلف جبل النور بمكة المكرمة بينما يؤدي مسلمون الصلاة على قمته.

ونشر يوسف بجاش -وهو من سكان مكة- المقطع على حسابه في تويتر ويوتيوب، وهو يظهر القمر بشكل عملاق مكتمل وقريبا جدا من الجبل، مما أضفى روعة على المنظر.

ويربض جبل النور في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الحرام، وفيه غار حراء الذي كان يتعبّد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وحيث نزل عليه أول الوحي، ويعد مقصدا للزوار والمعتمرين يستذكرون فيه سيرة النبي الكريم ويؤدون فيه بعض الصلوات.

وهو جبل لا يشبهه أي جبل آخر، إذ تتشكل على قمته ما يشبه سنام الجبل، ويقدر ارتفاعه بأكثر من ستمئة متر، ويستغرق صعود الجبل نحو ساعتين، كما يبعد أربعة كيلومترات عن المسجد الحرام.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الصحافة السعودية,مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
رحلة فوق المشاعر المقدسة.. أرض الجلال والجبال
الشمس تتعامد مع الكعبة فتختفي الظلال في مكة
بالفيديو: أمطار قوية بالمشاعر والرياح تظهر الكعبة بمشهد نادر
"بحيرة الأصفر" بالسعودية.. الخضرة ورمال الذهب في عمق الصحراء
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
شاهد.. بغداد تزرع الزهور وتحتضن الإبداع
هكذا احتجت عراقيات على حظر لعبة بوبجي
ربيع إسطنبول.. زهور التوليب تزين الحدائق والشوارع
حي الزبالين بالقاهرة.. من أكوام القمامة يستخرجون ذهبا