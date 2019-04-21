حي الزبالين بالقاهرة.. من أكوام القمامة يستخرجون ذهبا

أحمد حسن-القاهرة

بأياد خشنة تكسوها أساور ذهب تتلألأ أسفل كساء متسخ، تفرز الستينية أم مينا كميات من القمامة الصلبة، كانت قد أحضرتها شاحنات نقل من مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى.

ذلك المشهد المتكرر يوميًا، بحسب حديث السيدة المصرية للجزيرة نت، يعد روتينيًا لمئات الآلاف من العاملين في تدوير وجمع القمامة في حي الزبالين القريب من ضاحية المقطم الراقية بالقاهرة.

من بعيد يبدو على العاملين بجمع الزبالة وتدويرها في تلك البقعة، الفقر المدقع بسبب أزيائهم البالية، غير أن الحلي الذهبية والهواتف المحمول غالية الثمن التي يمتلكونها ومساكنهم التي تحتضنها أكوام القمامة تكشف جانبًا آخر من حياة آلاف البسطاء الأغنياء.

ويقدر نقيب العاملين في جمع القمامة شحاتة المقدس، في حديث للجزيرة نت، عدد العاملين في تلك المهنة على مستوى القاهرة بحوالي مليون شخص، بخلاف 3 ملايين يتوزعون ببقية المحافظات.

وبحسب مشاهدات الجزيرة نت، يسيطر المسيحيون على نسبة كبيرة من أعمال جمع وفرز وتدوير القمامة في حي الزبالين، في حين أشار المقدس إلى أن أغلبهم هاجر من صعيد مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى ذلك الحي.

يرفع العاملون بحي الزبالين من القاهرة وحدها في اليوم الواحد 16 ألف طن قمامة من وحدات سكنية ومنشآت سياحية وحكومية، أما قمامة الشوارع والأسواق فهي من اختصاص الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمجالس المحلية بالمحافظات، بحسب المقدس.