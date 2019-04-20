السجن لممرضة إيطالية قتلت أربعة من مرضاها

أصدرت محكمة إيطالية أمس الجمعة حكما بالسجن مدى الحياة على ممرضة تسببت في مقتل أربعة مرضى.

وقد ألقي القبض على الممرضة فوستا بونينو (57 عاما) قبل ثلاثة أعوام في قضية تتعلق بحالات وفاة مريبة لمرضى كان يتم علاجهم تحت رعايتها.

وكان يشتبه في الأصل بتسببها في مقتل 13 شخصا بجناح للعناية المركزة في مستشفى في بيومبينو، وهو ميناء في فلورنسا الواقعة جنوب غربي إيطاليا، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2015.

وقبل أن يتم إرسال الممرضة إلى المحاكمة، أسقط محققون اتهامات تتعلق بثلاث حالات وفاة، وأدينت أمس بصلتها بأربع حالات فقط، وتمت تبرئتها من ست أخرى.

ووفقا للادعاء، توفي المرضى -وكلهم فوق سن الستين- بعد أن تناولوا جرعات كبيرة من عقار "هيبارين" غير الموصوف لهم، وهو عقار خاص بتجلط الدم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن الممرضة أجهشت بالبكاء بعد النطق بالحكم، وقالت للصحفيين إنه "غير عادل، ولم أفعل أي شيء". وقالت محاميتها سيسارينا بارجيني إنها ستستأنف الحكم.

وقد استخدم عقار "هيبارين" في حالات قتل مشابهة بمستشفيات، وأشهرها ما اتهم به الممرض التشيكي بيتر زيلانكا عام 2008، إذ حكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله سبعة مرضى ومحاولة قتل عشرة آخرين.