الإمارات.. بوذا في طريق الشيخ زايد

فوجئ السائرون على طريق سريع في إمارة أبو ظبي بتمثال ضخم لبوذا أقيم على جانب الطريق، وسرعان ما انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح موقع صحيفة خليج تايمز الإماراتية أن هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار نُصب في ذلك المكان على طريق الشيخ زايد السريع بين دبي وأبو ظبي منذ يوم الأحد.

وأضاف الموقع أن متحف اللوفر أبو ظبي أكد أن نصب التمثال جاء في إطار النسخة الثانية من "متحف الطريق السريع" الذي سينطلق يوم 7 أبريل/نيسان الجاري لعرض عشرة أعمال فنية من مقتنيات المتحف.

وأشار الموقع إلى أن التمثال الضخم الذي نصب في الطريق هو نسخة مكبرة من تمثال من الصين موجود لدى المتحف.