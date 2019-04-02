بدلات نفاثة للبحارة البريطانيين لمباغتة السفن المعادية

أشار وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون إلى أنه بإمكان البحارة البريطانيين ارتداء بدلات صاروخية لمباغتة السفن المعادية.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن الوزير قد تحمّس لفكرة هذه البدلة ذات الدفع النفاث المركبة على الظهر بعد مشاهدته تجربة طيران في قاعدة في بورتسموث حيث كشف النقاب عن تمويل بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني لهذه التكنولوجيا الجديدة.

وقد أثارت "البدلة النفاثة" ردا متحمسا من الوزير بعد قيام طيار بشركة غرافيتي الخاصة بتجربة طيران بها باستخدام تربينات محمولة باليد. وتشبه البدلة التي يقدر ثمن الواحدة منها بـ340 ألف جنيه إسترليني، تلك الاختراعات التي شوهدت في فيلم "أيرون مان" أو الرجل الحديدي، وهي قادرة على الارتفاع بالشخص حتى 10 آلاف قدم في الهواء.

ويرى وليامسون أنه يمكن استخدام هذه التقنية في مباغتة أي سفينة معادية والسيطرة عليها، وأنه قد يكون لها مستقبل في هذا المجال ويزداد الطلب عليها.

ويخطط ما يعرف ببرنامج أكس للبحرية البريطانية لتشكيل "منشأة متطورة" بهدف تعجيل السرعة التي تنتقل بها التكنولوجيا من التطوير إلى العمل. وكذلك لجمع العقول العسكرية مع خبراء الصناعة ورجال الأعمال لإنشاء مجموعة من الطائرات المسيرة والمركبات السطحية أو المائية الآلية خلال السنوات المقبلة.