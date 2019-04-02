 إعلان الطوارئ بعدة محافظات عراقية.. وهذا هو السبب
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إعلان الطوارئ بعدة محافظات عراقية.. وهذا هو السبب

قرية في كركوك غمرتها المياه جراء سقوط الأمطار الغزيرة (الأناضول)
قرية في كركوك غمرتها المياه جراء سقوط الأمطار الغزيرة (الأناضول)

أعلنت السلطات العراقية حالة الطوارئ في خمس محافظات جراء تهديدات السيول، وأكدت أن العاصمة بغداد آمنة ولا خوف عليها من الغرق.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي -في مؤتمر صحفي مساء أمس- أن المحافظات المهددة هي: صلاح الدين، وكركوك (شمال)، وديالى (وسط)، وواسط وميسان (جنوب).

وأخلت السلطات العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، جراء ارتفاع منسوب المياه.

وكان محافظ بغداد فلاح الجزائري أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ، تحسبًا لفيضانات جراء أمطار غزيرة متوقعة.

من جهته، كشف مدير الموارد المالية والري في بغداد خالد شمال اليوم عن أن العاصمة العراقية آمنة ولا خوف عليها من الغرق نتيجة الأمطار والسيول.

وقال شمال في تصريح صحفي إن تصاريف المياه في بغداد تصب في نهر دجلة، وهي تحت السيطرة، مشيرا إلى أن "جميع المياه التي تأتي من سد الموصل وروافده يتم تحويلها عبر سد سامراء على دجلة إلى بحيرة الثرثار في محافظة الأنبار لتخزينها ولا مشكلة في هذا الاتجاه".

وأضاف أن "نهر ديالى الذي يمر في جنوب شرقي بغداد، يسهم هو الآخر في تصريف المياه من سدي حمرين في محافظة ديالى ودربندخان في السليمانية، ويمرر المياه إلى دجلة، الذي يلتقي بها في منطقة سلمان باك جنوب بغداد".

وأكد شمال أن "العراق لديه فراغ خزني بنحو أربعين مليار متر مكعب من المياه، موزعة على بحيرة الثرثار والحبانية وسدي الموصل وحديثة، إلى جانب مساحة خزنية ميتة في بحيرة الرزازة في كربلاء تقدر بـ24 مليار متر مكعب من المياه"، كما قلل شمال من حجم المخاطر التي قد تتسبب بها السيول القادمة من إيران على المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي
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