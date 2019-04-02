"التفحيط" في السودان.. عالم من الرفاه وسط الفقر

وعلى الرغم من القانون السوداني الذي يفترض أن المسؤولين يعملون على تطبيقه وصيانته، فإن أبناء بعضهم باتوا شركاء أصيلين في خرقه.

فهذا القانون يصنف على نحو صريح ظاهرة التفحيط على أنها "قيادة بطيش" أو "قيادة بإهمال" يعاقب مرتكبها بالغرامة والسجن ولا يعتبرها كما دول أخرى نوعا من الرياضة تستحق الرعاية، تخصص لها ساحات عامة ولها مشاهدون وهواة.

تناقضات مدهشة

فالخرطوم العاصمة مثال حي للتناقضات المدهشة تتجاذب أطرافها مساكن الفقراء وشبه المعدمين، بينما يتميز وسطها القديم وبعض امتداداته الحديثة بالمباني الفخمة، وفي شوارعها يمكنك أن ترى كذلك أحدث طرازات السيارات، بعضها عليه لوحات خليجية والآخر تسمرت في مؤخرته لوحة سودانية تحكي يُسر حال صاحبها.

وفي الأحياء الراقية يخرج شباب بعد منتصف الليل في تدبير مسبق وتنسيق راتب لممارسة هوايتهم الجديدة غير المألوفة.

فالعرض الخطير يعمد فيه صاحبه إلى "الانزلاق بالسيارة وهي في وضع يكون فيه اتجاه الإطار الأمامي مخالفا للاتجاه الفعلي الذي تسير فيه السيارة، وهي تحت سيطرة سائقها"، وسيكون هذا العرض لوقت قصير خشية حملة تنفذها شرطة المرور ضد هذا النوع من الاستعراض.

رواد جدد

ورغم التضييق الشديد الذي ظلت تمارسه السلطات في السودان على هواة هذا النوع من القيادة، فإنها تنامت في السنوات الخمس الأخيرة على نحو لافت خاصة مع عودة عدد كبير من الأسر السودانية من الخليج وبصفة خاصة من السعودية.

علاوة على ذلك أسهم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب رواد جدد للظاهرة، وباتت مقاطع التفحيط تأخذ طريقها مباشرة إلى يوتيوب، ويتم تحميلها على صفحات الهواة في فيسبوك.

الشاب ميسر أنشأ صفحة على فيسبوك باسم "تفحيط سوداني" ورغم ملامحه الهادئة وبنيته النحيلة، فإنه يظهر شغفا بهذا النوع من الممارسة المحببة، وبمعية رفيقيه مصطفى وخلف وشابين آخرين اعتادوا على تبادل السيارة بعد استئجارها جماعيا ليشبعوا رغبتهم بالتفحيط.

ولأنهم يقومون بذلك في الخفاء ولتحاشي تعرضهم لأي مساءلات من السلطات، طلبوا منا عدم إظهار هوياتهم كاملة.