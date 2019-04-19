بوصفها تاج البر.. الروض القطرية تاريخ ومصدر رزق

"في تلك الروضة الخضراء ولدتُ وعشت طفولتي، فهي جزء من تكويني وتكوين أبناء جيلي، فأهل قطر في الماضي كانوا يخرجون إلى البر في فصل الشتاء والربيع ويعودون للمدينة في فصل الصيف".

الدكتور خالد الخاطر الذي يحرص على العودة إلى روضة الغُبيّات الواقعة شمال قطر -خلال تلك الفترة كل عام- يعتبر أن الروض قديما كانت تقوم بالدور الأكبر في تأمين معيشة أهل قطر، لذا لابد وأن يتم التعامل معها حاليا من باب رد الجميل وليس بتلك الممارسات التي يقوم بها البعض والتي تضر حياة البر بشكل كبير.

الروض في قطر هي مناطق واسعة عملت السيول على جمع الترسبات الطينية بها عبر آلاف السنين، لتصبح أراضي طينية خصبة تجتمع بها مياه الأمطار، مما يساعد على نمو العديد من الحشائش والأشجار، وعلى رأسها شجرة السدر البري.

تجمع مياه الأمطار في الروض (الجزيرة)

ويبلغ عدد الروض في دولة قطر 1826 روضة منتشرة في كافة أرجاء البلاد، وتغطي نسبة 2.5% من مساحة قطر، وتحمل هذه الروض أسماء مختلفة قد تكون أسماء لأشخاص كانوا يعيشون فيها أو نباتات معينة تنمو بكثرة في هذه الروض.