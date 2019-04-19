 أشهر مصلى بالمغرب بدون تراويح هذا العام
البث الحي
ابحث

أشهر مصلى بالمغرب بدون تراويح هذا العام

المصلى يتسع لنحو ثلاثين ألف مصل (رويترز)
المصلى يتسع لنحو ثلاثين ألف مصل (رويترز)

لن يشهد مصلى الانبعاث (أشهر ساحة تؤدى بها صلاة التراويح بالمغرب) أداء هذه الشعيرة في رمضان هذا العام، بسبب أحوال الطقس المتقلبة، جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التنظيمية للمصلى بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

ويعتبر مصلى الانبعاث أحد أكبر المصليات المفتوحة في الهواء الطلق، ويتسع لأكثر من ثلاثين ألفا من الرجال والنساء، وتصلى فيه التراويح سنويا منذ 2010.

وكسب المُصَلّى شهرة واسعة حيث يستضيف طوال أيام رمضان عددا من أشهر القراء المغاربة، كما يأتيه مصلون من مدن مختلفة.

وقالت اللجنة المنظمة "بَعدَ اجتماعات متتالية وبَعدَ مدارسة شديدة ونظرا لبرودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار، يؤسفنا أن نخبركم أنه لن تقام صلاة التراويح لهذه السنة بالمصلى".

وأضافت أن التوقف "يأتي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، والمثابرة والصبر والمصابرة، على تنظيم هذا الحدث القُرآني الذي جمعنا فيه حب القرآن وأهله، وحب إحياء سنة صلاة التراويح".

وأحدث المصلى ظاهرة فريدة خلال رمضان منذ سنوات حيث يقوم على خدمته لجنة تنظيمية من المتطوعين، يسهرون على أعمال التنظيم والتنظيف والاستقبال وتوفير التجهيزات الصوتية الضرورية.

وتفاجأ كثيرون بهذا القرار الذي اعتبروه غريبا، حيث تلقت صفحة المصلى على فيسبوك المئات من التعليقات المستغربة من القرار.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
بعد فشل محاولتها في 2012.. هل ترقص إسرائيلية بمراكش في رمضان؟
شهر رمضان.. معضِلة الغذاء والدواء!
القدس تضيء أكبر فانوس رمضاني بفلسطين
لماذا تستقدم فرنسا 300 إمام برمضان من المغرب والجزائر؟
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
بوصفها تاج البر.. الروض القطرية تاريخ ومصدر رزق
اكتشاف جمجمة جندي أوروبي شارك بالحروب الصليبية
الأرجنتين بعد الهند.. تلبيس الفئران "جرائم" الإنسان
شاهد.. نازح عراقي يتحدى عسر الحال ويصنع سيارة