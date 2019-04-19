أشهر مصلى بالمغرب بدون تراويح هذا العام

لن يشهد مصلى الانبعاث (أشهر ساحة تؤدى بها صلاة التراويح بالمغرب) أداء هذه الشعيرة في رمضان هذا العام، بسبب أحوال الطقس المتقلبة، جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التنظيمية للمصلى بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

ويعتبر مصلى الانبعاث أحد أكبر المصليات المفتوحة في الهواء الطلق، ويتسع لأكثر من ثلاثين ألفا من الرجال والنساء، وتصلى فيه التراويح سنويا منذ 2010.

وكسب المُصَلّى شهرة واسعة حيث يستضيف طوال أيام رمضان عددا من أشهر القراء المغاربة، كما يأتيه مصلون من مدن مختلفة.

وقالت اللجنة المنظمة "بَعدَ اجتماعات متتالية وبَعدَ مدارسة شديدة ونظرا لبرودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار، يؤسفنا أن نخبركم أنه لن تقام صلاة التراويح لهذه السنة بالمصلى".

وأضافت أن التوقف "يأتي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، والمثابرة والصبر والمصابرة، على تنظيم هذا الحدث القُرآني الذي جمعنا فيه حب القرآن وأهله، وحب إحياء سنة صلاة التراويح".

وأحدث المصلى ظاهرة فريدة خلال رمضان منذ سنوات حيث يقوم على خدمته لجنة تنظيمية من المتطوعين، يسهرون على أعمال التنظيم والتنظيف والاستقبال وتوفير التجهيزات الصوتية الضرورية.

وتفاجأ كثيرون بهذا القرار الذي اعتبروه غريبا، حيث تلقت صفحة المصلى على فيسبوك المئات من التعليقات المستغربة من القرار.