مطار حمد الأفضل في الشرق الأوسط وهارتسفيلد أكثر المطارات ازدحاما

لاريسا صليعي

وفقا لتقرير مجلس المطارات الدولي، تصدّر مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" قائمة المطارات الأكثر ازدحاما في العالم خلال عام 2017 ولا يزال حتى الآن في الصدارة، في حين خرج مطار "جون كيندي" من القائمة التي تضم عشرين مطارا دوليا، مع توسع أعمال المنافسين الآسيويين.

كما ظهر مطار "أنديرا غاندي" في نيودلهي لأول مرة في تصنيف المجلس، فيما كانت لندن هي المدينة الأكثر ازدحاما بحركة مطاراتها من حيث عدد الركاب.

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا تصدر قائمة المطارات الأكثر ازدحاما بسبب مركزه الرئيسي كرابط وميناء دخول إلى أميركا الشمالية (الأوروبية)

أكثر المطارات ازدحاما في العالم منذ 1998

ولا يمكن القول إلا أن مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي هو أكثر المطارات ازدحاما في العالم كل عام منذ 1998، من بين جميع المطارات مجتمعة.

ولا شك في أن مطار أتلانتا حاز على تصنيفه الأول بسبب مركزه الرئيسي كرابط وميناء دخول إلى أميركا الشمالية، بحسب موقع سي إن إن. وهذا ما يجعله يتصدر قائمة "مطارات العالم الأكثر ازدحاما" مجددا كل عام.

مطار حمد الدولي حصد أوسكار عالم الطيران 2018

وخلال حفل توزيع جوائز أفضل مطار في العالم عام 2018 في ستوكهولم والتي تُعرف بـ"أوسكار عالم الطيران"، حصد مطار حمد الدولي -في العاصمة القطرية الدوحة- جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي.

كما نال مطار حمد جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وحلّ في المركز الرابع على قائمة أفضل المطارات للتسوّق في العالم، وأفضل المطارات للرحلات المحوّلة (الترانزيت).

مطار حمد الدولي حل في المركز الرابع على قائمة أفضل المطارات للتسوّق في العالم، وأفضلها للرحلات المحوّلة (مواقع التواصل)

المسافرون يقيّمون 410 مطارات

ويستند التصنيف الذي تقيمه شركة "سكاي تراكس" المتخصصة في تقييم المطارات، على استمارات من أكثر من 12.85 مليون مسافر من أكثر من 110 جنسيّات، وتتضمن 410 مطارات منتشرة حول العالم.

وتقيّم الاستمارات الإحساس بالرضا لدى المسافرين من خلال 39 معيارا، تتعلق بالمرافق والخدمات المقدّمة للمسافرين من مغادرين وقادمين وحتّى مسافري الرحلات المحولة، بالإضافة إلى خدمات الجوازات وجودة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومهارات العاملين في المطارات وغيرها.

عالميا لا تزال المطارات الآسيويّة الأفضل

وعالميا، لا تزال المطارات الآسيويّة هي الأفضل، إذ احتفظ مطار تشانغي في سنغافورة بتصنيفه كأفضل مطار في العالم للعام السادس على التوالي.