الشبنم أخطر طائر في العالم يقتل مالكه بأميركا

لقي رجل مصرعه في ولاية فلوريدا الأميركية من قبل طائر الشبنم الذي يعتبر "الطائر الأكثر خطورة في العالم"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية مؤخرا.

وذكرت سلطات مكافحة الحرائق في مقاطعة ألتشاو لصحيفة "جاينيسفيل صن" أن مالك الشبنم سقط يوم الجمعة الماضي في مزرعته بالقرب من الطائر ذي المخالب الكبيرة قبل أن يهاجمه، ونقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق.

والشبنم طائر ضخم لا يطير، ويعتبر ثاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة، وموطنه الأصلي أستراليا وغينيا الجديدة.

ووفقا لحديقة حيوان سان دييغو، يعتبر الشبنم "بحق أخطر الطيور في العالم"، حيث يمتلك في كل قدم ثلاثة أصابع، لكل منها مخلب يشبه الخنجر، والأصبع الأوسط يصل طوله إلى 4 بوصات، ويمكن للشبنم أن يجرح أي حيوان مفترس أو أي شيء يمثل تهديدا محتملا بضربة سريعة واحدة"، ويمكن أن يصل طول الشبنم الجنوبي إلى 7.1 أمتار.

وقالت سلطات الحياة البرية في الولاية إن الرجل كان يربي طائر الشبنم الذي يحظى بشعبية لدى جامعي الطيور الغريبة، وفقا للصحيفة.