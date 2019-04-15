مهرجان التذوق بمصر.. ثقافات العالم يجمعها المطبخ

الجزيرة نت-القاهرة

"كيف يعبر الطعام عن الثقافات المختلفة؟" كان هذا التساؤل هو الأساس الذي انطلق على أساسه مهرجان الطهي والتذوق بمصر في دورته الخامسة وبحضور العشرات من الجاليات الأجنبية والمصرية في فندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة.

16 دولة -من بينها الولايات المتحدة وروسيا واليابان والمغرب وألبانيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وبيرو والكاميرون ولبنان وأرمينيا- شاركت في مهرجان التذوق بمصر بدافع إبراز التنوع في ثقافة الطهي والطعام على مستوى العالم.

ووفقا لإدارة المهرجان، فإنها تسعى لتعزيز التواصل بين الدول المختلفة والإلمام بثقافة الغذاء التي تعد إحدى القوى الناعمة للتواصل الحضاري بين الدول، علاوة على الحرص على تبادل الخبرة بين الطهاة من مختلف دول العالم.