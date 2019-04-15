كيدزانيا.. مدينة مستقلة للأطفال داخل قطر

وقامت الجزيرة نت بجولة داخل هذه المدينة بدأت من مطار كيدزانيا الذي تتوسطه طائرة الإيرباص 380، ثم إنهاء إجراءات الدخول بالحصول على فيزا كيدزانيا، وقرب بوابة الدخول يقف النصب التذكاري لإعلان استقلال كيدزانيا وهو لثلاثة أطفال يرفعون علم المدينة، ويقف على مقربة من النصب الفريق الترحيبي ملوحا بعبارة "كاي" وهي الكلمة الترحيبية وفقا للغة كيدزانيا.

يلي ذلك النصب التذكاري الآخر للحقوق التي قامت عليها المدينة وهي "حقك في أن تكون" و"حقك أن تلعب"، و"أن تبتكر وأن تعرف وأن تشارك"، وتتجسد هذه الحقوق في شخصيات أطفال يحملون تلك الحقوق.

تهتم المدينة بتعليم الأطفال كيفية إدارة حياتهم (الجزيرة)

الأطفال المهنيون

وإذا كان عليك استكمال جولتك في كيدزانيا والاستمتاع بخدماتها فسيكون البنك هو أول الوجهات، وذلك لتغيير العملة لأن العملة المحلية لا تصلح داخل المدينة، لذا عليك تحويل أموالك إلى عملة "كيدزوس"، وعندما تنفد مدخراتك فليس أمامك إلا العمل في مؤسسات كيدزانيا للحصول على الأموال.

تهتم المدينة بتعليم الأطفال كيف يديرون حياتهم، وماذا يهدفون لمستقبلهم، فكيدزانيا ليست مدينة للملاهي بل مدينة لوضع الأطفال في إطار حقيقي للمعيشة بمفردهم وتعليمهم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة اعمالهم والتعرف على مختلف المهن وممارستها على أرض الواقع داخل منشآت واقعية بالتعاون مع العديد من المؤسسات القطرية.

فريق الدفاع المدني المكون من الأطفال يقوم بإخماد الحريق (الجزيرة)

وداخل مؤسسة الدفاع المدني بكيدزانيا يتلقى الطفل جاسم المنصور إشارة بحدوث حريق وهمي في إحدى مؤسسات المدينة، فيهرع جاسم مع فريق الدفاع المدني المكون من الأطفال بتجهيز طريقة التعامل السريع مع الحريق مع إبلاغ فريق الإسعاف بالتوجه إلى مكان الحريق، ومع استكمال الاستعدادات يتوجه الفريق مسرعا إلى الحريق والتعامل معه حتى إخماده.

لا تنتهي مهمة جاسم ورفاقه بإخماد الحريق بل بالمشاركة في التحقيق في أسباب الحريق ومعرفة ما حدث تحت إشراف أحد المتخصصين من إدارة المدينة، فيقوم الفريق بتحليل الحادث والتوصل إلى سبب نشوب الحريق لتفادي حدوث ذلك مستقبلا في المدينة.

وفور انتهاء التحقيق يصل البيان الرسمي إلى قناة كيدزانيا الفضائية التي تذيع الخبر على مواطني المدينة بشفافية كاملة ويشمل البيان كافة الحقائق التي تم التوصل إليها مع معرفة الخسائر التي وقعت جراء الحريق والتعويضات التي ستصرف للمتضررين.

تهدف المدينة إلى تأهيل الأطفال وتمكينهم من مهارات الحياة العملية (الجزيرة)

التعلم عن طريق اللعب

ويعتبر رضا عبد المنعم مدير التسويق في كيدزانيا أن الأطفال داخل المدينة يتعلمون دون علمهم بأنهم يخضعون لذلك، مشيرا إلى أن المدينة تمثل دورات تدريبية للأطفال على الحياة والمشاركة المجتمعية حتى يكبر الأطفال على حب الحياة والعمل والترابط.

ويضيف أن أهداف ورسالة كيدزانيا تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متناغم ومستدام من خلال تأهيل الأطفال في قطر وتمكينهم من مهارات الحياة العملية، موضحا أن البيئة التعليمية في كيدزانيا تسمح للأطفال من عمر أربع سنوات وحتى 14 سنة من الاستمتاع بتجربة لعب الأدوار في وظيفة حقيقية يمتزج فيها المرح بالتعليم والإلهام.

قناة كيدزانيا الفضائية تهتم بأخبار المدينة بشفافية كبيرة (الجزيرة)

ويشير إلى أن كيدزانيا الدوحة تمثل خطوة هامة بالنسبة لكيدزانيا حول العالم "لأننا من خلالها سنتمكن من إلهام وإعداد عدد أكبر من شباب المستقبل، وإمدادهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من اختبار بيئة العمل الحقيقية من خلال 42 منشأة داخل المدينة".

تقع كيدزانيا الدوحة في حديقة أسباير زون على مساحة 5500 متر مربع، وتقدم العديد من الأنشطة والوظائف المتنوعة، وشركة كيدزانيا هي إحدى شركات القطاع الخاص التي يقع مقرها الرئيسي في المكسيك وتتميز بما تقدمه من تجربة فريدة علمية وتعليمية للأطفال ذات شهرة وسمعة عالمية.